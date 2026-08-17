Báo Malaysia: “Tuyển Malaysia đã bị đè bẹp bởi tuyển Việt Nam”

Truyền thông Malaysia thất vọng, thừa nhận đối nhà gặp quá nhiều khó khăn sau khi để thua tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng tuyển Malaysia vẫn bất lực, chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2. Với kết quả này, “Hổ Mã Lai” gặp khó khăn cực lớn trước trận lượt về, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đặt một chân vào chung kết.

Sau trận đấu, hãng truyền thông Metro của Malaysia đã tỏ ra khá thật vọng với màn trình diễn của đội nhà. Cây bút Syazwan Msar đăng dòng tít: “Harimau Malaya BỊ chôn vùi Naga Emas, thua 0-2 trước tuyển Việt Nam”.

Metro bình luận: “Đội tuyển Harimau Malaya đang đối mặt với một chặng đường gian nan để giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi để thua Việt Nam 0-2 trong trận bán kết lượt đi tại Sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, Cheras.

Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ, đội hình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe đã nhập cuộc đầy kỷ luật khi đối đầu với nhà đương kim vô địch, nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi họ buộc phải thi đấu mà không có Rodney Celvin Akwensivie sau khi hậu vệ của Kuching City dính chấn thương ở phút thứ 12…”.

Malaysia đã thua tâm phục khẩu phục trước tuyển Việt Nam.

Trang Metro khi tường thuật những diễn biến trận đấu, cũng cho rằng chính lỗ hổng phòng ngự đã khiến tuyển Malaysia phải trả giá bằng 2 bàn thua.

“Khi Malaysia tưởng chừng như sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 0-0, Xuân Sơn đã trừng phạt sự lơ là của hàng phòng ngự bằng cú đánh đầu ghi bàn ở phút cuối cùng, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước…

Hàng phòng ngự của Malaysia cuối cùng cũng phải trả giá thêm lần nữa khi xảy ra tình huống hỗn loạn ở khu vực phòng thủ, khi Faris Danish Asrul bị dính đường chuyền của Nguyễn Quang Hải và bóng đi vào lưới nhà, giúp Việt Nam dẫn 2-0”.

Metro tiếp tục bình luận bày tỏ mối lo ngại cho đội nhà: “Thất bại này khiến Malaysia đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi hành quân đến sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 19 tháng 8. Họ cần phải thắng với cách biệt lớn để nuôi hy vọng vào chung kết”.

Tuyển Malaysia còn rất ít cơ hội vào chung kết AFF CUp 2026.

Một hãng truyền thông khác từ Malaysia, trang Utusan đăng bài viết có tiêu đề: “Tuyển Việt Nam đè bẹp Harimau Malaya 2-0”. Trang báo này lại đặt kỳ vọng rằng dù thua cách biệt ở lượt đi ngay sân nhà nhưng “Hổ Mã Lai” vẫn sẽ có thể lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về.

“Thất bại này khiến Harimau Malaya cần phải vực dậy để san bằng khoảng cách hai bàn thua và hướng tới chiến thắng nhằm đảm bảo giấc mơ lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 vẫn còn nguyên vẹn…

Tất cả giờ đây phụ thuộc vào trận bán kết lượt về, khi Malaysia cần thể hiện phong độ tốt nhất để chấm dứt thế bất lợi 0-2 và giành vé vào vòng chung kết ASEAN Cup 2026”.

Theo lịch, trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.