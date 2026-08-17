Không phải tỷ số 2-0, đây mới là điều khiến Malaysia phải sợ tuyển Việt Nam

Thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách là lợi thế quá lớn, nhưng điều khiến đối thủ thực sự lo lắng nằm ở cách tuyển Việt Nam định đoạt trận đấu và thể hiện bản lĩnh.

Sự lì lợm của Những chiến binh sao Vàng

Trước trận bán kết, Malaysia có cơ sở để gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam. Họ được chơi trên sân nhà, sở hữu dàn cầu thủ giàu thể lực và tinh thần quyết tâm cao. Thế nhưng sau 90 phút, tất cả những lợi thế ấy không thể giúp Malaysia tạo ra một thế trận đủ sức khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik bị chệch choạc.

Điều đáng nói không nằm đơn thuần ở hai bàn thắng. Tuyển Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành trong cách tiếp cận một trận đấu lớn. Đội bóng áo đỏ không cần phải kiểm soát bóng vượt trội hay liên tục dồn ép đối thủ (theo thống kê chỉ kiểm soát bóng 46%). Khi Malaysia chủ động đẩy cao đội hình, tuyển Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm khoảng trống. Khi cần giảm nhịp độ, các cầu thủ cũng đủ tỉnh táo để khiến đối thủ phải chơi theo cách của mình. Đó là thứ bản lĩnh mà bóng đá Việt Nam từng nhiều lần thiếu trong quá khứ.

Malaysia đã cố gắng tạo sức ép, nhưng càng chơi, họ càng gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành tuyển Việt Nam. Hàng thủ chơi tập trung, tuyến giữa tranh chấp quyết liệt, trong khi những cầu thủ tấn công luôn sẵn sàng chuyển trạng thái khi cơ hội xuất hiện.

Tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn rất nhiều so với Malaysia.

Bàn mở tỷ số của Xuân Son chính là minh chứng. Tuyển Việt Nam không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt. Chỉ cần một khoảnh khắc, tiền đạo này đã trừng phạt hàng thủ Malaysia.

Đến cuối trận, khi Malaysia buộc phải mạo hiểm hơn, tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Bàn thắng thứ hai đến từ pha phản lưới của Malaysia gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà.

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 2-0, người ta có thể nghĩ đây là một chiến thắng đơn thuần về hiệu quả. Nhưng thực tế, tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia bằng cả khả năng kiểm soát cảm xúc và sự chủ động về thế trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện được bản lĩnh và sự lì lợm của nhà đương kim vô địch.

Malaysia sẽ làm gì ở trận lượt về?

Lợi thế 2-0 khiến tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về với tâm thế hoàn toàn chủ động. Trong khi đó, Malaysia buộc phải ghi ít nhất hai bàn nếu muốn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đó mới là vấn đề lớn nhất đối với đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe. “Hổ Mã Lai” không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công. Nhưng càng phải đẩy cao đội hình, họ càng để lộ khoảng trống phía sau. Và đó chính xác là điều tuyển Việt Nam có thể khai thác tốt nhất.

Đặc biệt, sự trở lại của Xuân Son đem tới cho tuyển Việt Nam một phương án tấn công mà Malaysia chắc chắn phải đặc biệt lưu tâm. Không chỉ có khả năng ghi bàn, tiền đạo này còn giúp đội tuyển có một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm và tạo thêm khoảng trống cho những cầu thủ xung quanh.

Tuyển Việt Nam coi như cầm chắc tấm vé vào chung kết.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang sở hữu sự tự tin rất lớn. Sau những chiến thắng trước các đối thủ mạnh, đội bóng của Kim Sang-sik dường như ngày càng tin vào cách chơi của chính mình.

Đây cũng là khác biệt quan trọng so với Việt Nam của vài năm trước. Đội tuyển hiện tại không nhất thiết phải chơi một trận đấu hoàn hảo mới có thể giành chiến thắng. Họ có thể chịu sức ép, có thể nhường quyền chủ động, thậm chí có thể “xấu xí” trong một số thời điểm nhưng vẫn đảm bảo giành được những kết quả có lợi.

Tuyển Malaysia vì thế sẽ phải đối mặt với một bài toán cực khó ở trận lượt về: tấn công để tìm bàn thắng nhưng không được phép để thủng lưới thêm trước tuyển Việt Nam. Đó là nhiệm vụ cực khó với “Hổ Mã Lai” nếu tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự tỉnh táo như ở trận lượt đi.

Chiến thắng 2-0 tại Malaysia chưa giúp tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết. Nhưng nó cho thấy một điều quan trọng hơn: đội bóng của Kim Sang-sik đang ngày càng trở thành đối thủ mà các đội bóng Đông Nam Á không muốn gặp trong những trận cầu quyết định.

Và nếu Malaysia chỉ nhìn vào tỷ số để hy vọng, họ có thể sẽ nhận ra rằng thứ đáng sợ nhất không phải khoảng cách hai bàn, mà là một tuyển Việt Nam đang ngày càng biết cách định đoạt những trận đấu lớn.



