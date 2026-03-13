Xuân Son, Hoàng Hên cùng mang tin vui cho tuyển Việt Nam trước đại chiến Malaysia

Tại vòng 16 V.League, Xuân Son vẫn là nhân tố được kỳ vọng nhất khi CLB Nam Định tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà. Tiền đạo nhập tịch sinh năm 1997 vẫn đá chính ở đội hình xuất phát.

Ngay nửa đầu hiệp 1, Xuân Son đã có 2 pha dứt điểm, trong đó có tình huống đánh đầu trúng cột khung thành Thanh Hóa. Nếu may mắn hơn, Xuân Son đã giúp đội chủ nhà mở tỷ số.

Trong những phút tiếp theo, Nam Định vẫn chơi lấn lướt, nhưng hàng tấn công gặp khó trước lối đá phòng ngự của Thanh Hoá.

Tuy nhiên, những cầu thủ có đẳng cấp cao như Xuân Son hay Chadrac Akolo vẫn giúp Nam Định tạo nên sự khác biệt. Phút 78, chính Xuân Son là người đã ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Chadrac Akolo mở tỷ số trận đấu.

Pha tì đè của Xuân Son là quá tốt, tạo cơ hội thuận lợi để người đồng đội từng đá ở Bundesliga, dứt điểm đánh bại thủ môn đội khách. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và CLB Nam Định đã duy trì mạch 3 trận thắng liên tiếp ở V.League sau khi thay thầy mới.

Sau khi Xuân Son “gọi”, một ngôi sao nhập tịch khác là Hoàng Hên cũng đã “trả lời” khi anh góp công lớn giúp CLB Hà Nội đánh bại SLNA trên sân Hàng Đẫy.

Khá giống với trận đấu của CLB Nam Định thì CLB Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn trên sân nhà. Mãi tới nửa hiệp hai, đội chủ nhà vẫn loay hoay trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của đối thủ.

Tuy nhiên, rốt cuộc những ngôi sao của đội nhà cũng toả sáng trong hoàn cảnh khó khăn. Phút 69, Hoàng Hên đã toả sáng với pha tạt bóng kiến tạo như đặt để người đồng đội Fisher đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn mở tỷ số, Hà Nội vẫn chơi lấn lướt và họ có thêm 1 bàn nữa ở phút 72. Lần này, đến lượt một tuyển thủ khác là Hai Long đã toả sáng với pha tả xung hữu đột giữa vòng vây của 4 cầu thủ SLNA trước khi dứt điểm cận thành ghi bàn.

Phút 90, Hà Nội còn tiếp tục được hưởng penalty và Văn Quyết đã dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Như vậy, những ngôi sao tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên hay Hai Long đều đã lần lượt ghi dấu ấn theo những cách khác nhau. Đây là tin vui cho tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh toàn đội sắp hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh, đặc biệt là “đại chiến” với Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.