Báo Trung Quốc mơ đội nhà thắng U23 Việt Nam 4-0 để “dạy bài học về bóng đá”

Chỉ hơn 10 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở Trung Quốc để tham dự giải Tứ hùng CFA Team China Cup 2026, chạm trán 3 đối thủ nặng ký gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

Trưa 13/3, trang 163 của Trung Quốc đã đăng một bài bình luận về U23 Việt Nam cũng như giải CFA Team China Cup. 163 cho rằng U23 Việt Nam rất muốn “đòi nợ” đội chủ nhà sau trận thua 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc khả năng còn giành một chiến thắng với tỷ số đậm hơn trước U23 Việt Nam.

“Mới đây, HLV đội tuyển U23 quốc gia Antonio đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt tập huấn trong tháng này. U23 Trung Quốc sẽ đăng cai một giải đấu giao hữu bốn quốc gia tại Tây An, thi đấu với Thái Lan và Việt Nam. U23 Việt Nam thay thế Iran, và toàn đội rất muốn chứng tỏ bản thân. Điều này diễn ra sau khi U23 Việt Nam để thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á vừa qua, qua đó không thể tiến vào chung kết.

Yêu cầu tối thiểu của U23 Việt Nam trong trận này tại Tây An sẽ là tránh một thất bại nặng nề nữa. Nhưng với những người hâm mộ Trung Quốc, họ hy vọng trận đấu diễn ra lúc 19h35 giờ Bắc Kinh sẽ chứng kiến đội U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-0 trước U23 Việt Nam tại Tây An, với Xiang Yuwang và Zhu Pengyu cùng nhau ghi ba bàn thắng trong trận đấu đầu tiên đá chính, một lần nữa dạy cho U23 Việt Nam một bài học về bóng đá” – trang 163 bình luận.

Trang tin của Trung Quốc đưa ra kịch bản đội nhà thắng U23 Việt Nam 4-0.

Đề cập tới lực lượng ở giải CFA Team China Cup, trang 163 dự đoán rằng Xiang Yuwang và Zhu Pengyu vẫn sẽ là những mũi nhọn trên hàng công khi U23 Trung Quốc chạm trán U23 Việt Nam.

“Trong trận bán kết U23 châu Á, HLV Antonio của Trung Quốc đã có một sự thay đổi chiến thuật táo bạo, khi cho hai tiền đạo Kuai Jiwen và Xiang Yuwang đá chính. Sự xuất hiện của họ trong đội hình xuất phát đã khiến U23 Việt Nam bất ngờ. Trước đó, Việt Nam tập trung nghiên cứu phương án kèm chặt Wang Yudong và Baihelamu, nên họ không ngờ Kuai Jiwen và Xiang Yuwang lại được đá chính, dẫn đến thất bại trước Trung Quốc.

Zhu Pengyu hoàn toàn có khả năng trở lại đội tuyển U23 quốc gia, bởi anh đã thể hiện phong độ xuất sắc trong trận đấu giao hữu gần đây khi khoác áo đội tuyển quốc gia của HLV Shao Jiayi, với những đường chuyền và cú sút tuyệt vời. Zhu Pengyu dự kiến sẽ đá cắm và anh chính là người có tiềm năng kế nhiệm Zhang Yuning trong tương lai”.

U23 Trung Quốc có lợi thế sân nhà ở giải đấu sắp tới.

Với cả 4 đội Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Triều Tiên, giải Tứ hùng CFA Team China Cup sắp tới có ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho đấu trường quan trọng là Asiad 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Về phía U23 Việt Nam, lực lượng của đội có nhiều gương mặt mới, đặc biệt là những nhân tố trẻ thuộc lứa U21 nhằm chuẩn bị cho tương lai.

U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội. Các cầu thủ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi tham dự giải CFA Team China Cup. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xếp hạng chung cuộc. U23 Việt Nam lần lượt gặp Triều Tiên (ngày 25/3), Thái Lan (28/3) và Trung Quốc (31/3).

Trong khi đó, một số trụ cột cũ của U23 Việt Nam dự kiến sẽ được HLV Kim Sang-sik đôn lên ĐTQG nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và đặc biệt là trận quyết đấu với tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 (31/3).