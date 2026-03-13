Tuyển Trung Quốc sẽ đại bại trước khi tranh vé World Cup với tuyển Việt Nam?

Cụ thể, đội U16 Trung Quốc đang chuẩn bị lực lượng để tham dự giải đấu 53th Montaigu Tournament tại Pháp, nơi họ sẽ chạm trán 3 đối thủ cực mạnh gồm chủ nhà U16 Pháp (ngày 31/3), U16 Brazil (ngày 2/4) và U16 Bờ Biển Ngà (ngày 4/4).

Giải đấu này có ý nghĩa quan trọng với tuyển trẻ Trung Quốc. Dự kiến sẽ có khá nhiều cầu thủ tham dự giải đấu tại Pháp cũng chính là nòng cốt của đội U17 Trung Quốc chuẩn bị thi đấu ở VCK U17 châu Á 2026, nơi họ sẽ cạnh tranh vé dự U17 World Cup cùng nhiều đội khác bao gồm cả U17 Việt Nam.

U16 Trung Quốc chuẩn bị chạm trán Pháp, Brazil, Bờ Biển Ngà.

Đây sẽ là lần thứ hai U16 Trung Quốc dự giải 53th Montaigu Tournament sau lần đầu tiên vào năm ngoái. Ở giải năm 2025, U16 Trung Quốc cũng chỉ xếp cuối tại giải sau khi đối đầu chủ nhà Pháp cùng Bồ Đào Nha và Mexico.

So với giải năm ngoái, cùng với chủ nhà Pháp thì 2 khách mời năm nay gồm Brazil và Bờ Biển Ngà đều được đánh giá rất cao, có trình độ vượt trội so với tuyển U16 Trung Quốc. Chính vì thế, các cầu thủ trẻ của Trung Quốc được dự đoán khó có thể gây ra bất ngờ. Nếu không có những cú sốc xảy ra, khả năng cao U16 Trung Quốc sẽ phải nhận những thất bại và lần thứ hai xếp cuối tại giải.

Trong khi đó, giải U17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại Saudi Arabia từ đầu tháng 5 tới. Trong tổng số 16 đội dự giải thì có 8 đội lọt vào tứ kết cũng sẽ chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026.

Ở giải U17 châu Á, U17 Trung Quốc đứng bảng B cùng Nhật Bản, Indonesia, Qatar trong khi U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.



