Xuân Son ghi bàn, HLV Kim Sang-sik đón tin vui trước trận quyết định của ĐT Việt Nam

Tối 1/3, HLV Kim Sang-sik đã dự khán trận đấu của CLB Nam Định khi tiếp đón CLB Ninh Bình ở vòng 14 V-League. Đây là trận đấu mà đội khách đánh dấu sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, sau khi ban lãnh đạo đội bóng thành Nam chia tay HLV Mauro Jeronimo trước đó vài ngày.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik và nhiều người hâm mộ đều chờ đợi tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League mùa này sau thời gian khá dài tịt ngòi, và đội bóng thành Nam có thể tìm lại mạch chiến thắng sau chuỗi trận bết bát.

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm cao độ, CLB Nam Định sớm đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, bởi CLB Ninh Bình mới là đội sớm mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ siêu phẩm của Thanh Thịnh.

Nhận đường chuyền của Hoàng Đức, Thanh Thịnh dù không lấy đà vẫn tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách tầm 26m đưa bóng găm đúng góc cao khiến Nguyên Mạnh bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Xuân Son thi đấu rất quyết tâm.

Bàn thua đẩy CLB Nam Định vào thế khó. Họ tiếp tục phải dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, song các pha lên bóng của đội chủ nhà lại thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng. Xuân Son cũng chơi năng nổ nhưng đóng góp của anh trong hiệp 1 là không thật sự nổi bật, ngoài trừ một tình huống đáng chú ý nhất là pha sút đưa bóng trúng xà ngang khung thành bật ra ở phút 37. Trước đó, Hoàng Đức là người đã toả sáng để ghi bàn giúp Ninh Bình vươn lên dẫn 2-0 ở phút 32 nhờ một pha dứt điểm có phần khá may mắn.

Phải tới cuối hiệp 1, CLB Nam Định mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tô Văn Vũ là người đã kiến tạo để Chadrac Akolo đệm bóng cận thành.

Sang hiệp hai, CLB Nam Định vẫn chơi đầy nỗ lực, và Xuân Son vẫn hoạt động rất năng nổ. Anh di chuyển khá nhiều để tìm kiếm cơ hội và đến phút 74, sự cố gắng của anh cũng được đền đáp.

Đón đường treo bóng của Văn Tới vào vòng cấm Ninh Bình, Xuân Son đánh đầu lái bóng về góc xa đánh bại hoàn toàn Đặng Văn Lâm, quân bình tỷ số 2-2. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1997 ở V.League mùa này.

Xuân Son ghi bàn giúp CLB Nam Định gỡ hoà 2-2.

Khoảng hơn 5 phút sau, cơ hội lại đến với Xuân Son. Đáng tiếc là lần này, anh không đánh bại được Văn Lâm.

Thế nhưng, Xuân Son cũng sẽ không phải quá tiếc nuối. Bởi đến phút 83, chính anh đã đóng góp dấu giày giúp CLB Nam Định có bàn thắng thứ ba. Từ cú dứt điểm của Xuân Son đưa bóng chạm chân cầu thủ Ninh Bình, cơ hội đến với Kevil Phạm Ba và anh đá bồi giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn ngược 3-2. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu.

Như vậy, CLB Nam Định đã tìm lại mạch chiến thắng sau 4 trận liên tiếp chỉ thua và hoà. Với cá nhân Xuân Son, anh cũng đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Khi dự khán trận đấu, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng khá hài lòng với màn thể hiện của Xuân Son. Việc anh ghi bàn trở lại trong màu áo CLB là tín hiệu vui trong bối cảnh ĐT Việt Nam sắp hội quân để chuẩn bị cho trận quyết định gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng này.

Tỷ số chung cuộc: CLB Nam Định 3-2 Ninh Bình.