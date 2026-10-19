Xuân Son có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Vinhomes Ocean Park 1

Chàng cầu thủ này đang gây chú ý khi lấn sân sang kinh doanh.

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, tiền đạo Nguyễn Xuân Son mới đây thu hút sự chú ý khi thông báo khai trương cơ sở kinh doanh tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

Cơ sở kinh doanh của vợ chồng Xuân Son mang tên Xuan Silk. Ảnh: FBNV

Theo nội dung bài đăng, cơ sở này đã được vợ chồng anh chuẩn bị trong nhiều tháng, hướng đến mô hình kết hợp giữa dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và thư giãn. Các dịch vụ được giới thiệu gồm chăm sóc da chuyên sâu, liệu trình spa, massage trị liệu, chăm sóc tóc và da đầu, cùng dịch vụ làm móng.

Xuân Son cho biết không gian được thiết kế theo hướng sang trọng, kết hợp công nghệ hiện đại và dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa. Cơ sở dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/10.

Theo đó, Nguyễn Xuân Son có tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo, từng chơi bóng tại Brazil, Nhật Bản và Đan Mạch trước khi đến Việt Nam năm 2019.

Xuân Son nhiều lần trở thành tâm điểm của sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá khu vực. Ảnh: FBNV

Sau thời gian khoác áo một số câu lạc bộ trong nước, gồm CLB SHB Đà Nẵng và Bình Định, anh chính thức thi đấu cho Thép Xanh Nam Định từ năm 2023 đến nay. Chân sút này từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League và góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch quốc gia. Tại mùa giải 2023-2024, Rafaelson ghi 31 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 30 bàn trong một mùa V-League.

Tháng 9/2024, Rafaelson hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên Nguyễn Xuân Son. Anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cuối năm đó, ra mắt trong trận gặp Myanmar ngày 20/12/2024 tại ASEAN Cup 2024.

Xuân Son nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh ghi bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công giúp đội tuyển đăng quang. Tuy nhiên, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan đầu tháng 1/2025, tiền đạo này bị gãy xương chày và xương mác, phải nghỉ thi đấu để điều trị và phục hồi.

Sau gần một năm, Xuân Son trở lại thi đấu và tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Anh cùng Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng mỗi người.

Gần đây, tiền đạo này tiếp tục gặp chấn thương trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 26/9. Kết quả chụp cộng hưởng từ xác định anh bị rách cơ đùi sau độ hai và cần ít nhất sáu tuần để hồi phục.

Về đời tư, Nguyễn Xuân Son đã có vợ và hai con. Vợ anh là một người Brazil. Cả hai con của Nguyễn Xuân Son đều là con trai. Gia đình nhỏ của Nguyễn Xuân Son đã chuyển sang Việt Nam sinh sống cùng anh.