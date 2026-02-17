Xuân rực rỡ qua từng khung hình: Các địa điểm chụp ảnh Tết thu hút giới trẻ năm 2026

Tết đến, không khí xuân tràn ngập khắp các tuyến phố trung tâm TPHCM. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều bạn trẻ diện áo dài, trên tay cầm theo những nhành hoa rạng rỡ tạo dáng chụp những bức ảnh ngày xuân tại những điểm chụp ảnh Tết chưa bao giờ hạ nhiệt của thành phố.

Khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ được trang hoàng lộng lẫy những ngày Tết trở thành phông nền "quốc dân" cho những bộ ảnh Tết. Không kém phần nhộn nhịp là khu vực trước Chợ Bến Thành. Biểu tượng quen thuộc của thành phố nay khoác lên mình "bộ áo mới" rực rỡ sắc màu được giới trẻ yêu thích bởi sự giao thoa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại.

Nhiều người dân, du khách đến chụp ảnh lưu niệm tại chợ Bến Thành.

Khu vực Hồ Con Rùa cũng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho nhiều bạn trẻ và các hộ gia đình khi được trang trí Tết lung linh, tạo nên không gian ấm áp với những màu sắc ngày Tết.

Các hộ gia đình đến chụp ảnh tại Hồ Con Rùa.

Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc với không gian xanh mát tạo nên bối cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và sắc màu lễ hội. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để thực hiện những bộ ảnh áo dài mang phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo.

Bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh tại Thảo Cầm Viên.

Trong nhịp sống hiện đại, các địa điểm chụp hình Tết của giới trẻ không còn chỉ gói gọn ở những hội hoa xuân mà còn mở rộng ra ở nhiều địa điểm, nhiều không gian vừa mang dấu ấn kiến trúc và văn hóa vừa mang những "chất" riêng.

Vào các ngày cuối tuần trước Tết, tại Lăng Ông Bà Chiểu và Việt Nam Quốc Tự, đông đảo người trẻ tìm đến để lưu lại những khoảnh khắc đầu năm.

Đông đảo người dân đến chụp ảnh áo dài tại Lăng Ông Bà Chiểu.

Việt Nam Quốc Tự cũng là điểm đến "nóng" thu hút nhiều người đến lưu lại khoảnh khắc đầu xuân.

Tương tự, khuôn viên kiến trúc cổ kính của Bảo tàng TPHCM cũng thu hút lượng lớn bạn trẻ yêu thích phong cách hoài niệm. Những ô cửa vòm, hành lang dài và nền gạch xưa kết hợp cùng tà áo dài truyền thống tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh, vừa trang nhã vừa giàu tính nghệ thuật.

Bảo tàng TPHCM thu hút giới trẻ bởi kiến trúc cổ kính.

Điều đặc biệt hơn là hầu hết các bạn trẻ đến các địa điểm trên chụp hình đều khoác lên mình những bộ áo dài Việt Nam. Những chiếc áo dài truyền thống hoà cùng sức trẻ làm cho không khí ở các điểm chụp ảnh vừa mang hơi thở của sự cổ kính, vừa mang nét trẻ trung, năng động.

Hoài Thương (20 tuổi, sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng) chia sẻ bản thân lựa chọn áo dài để đi chụp hình trong dịp Tết này vì trong năm đây là thời điểm thích hợp để khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, vừa thể hiện sự trân trọng vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá Việt.

Người trẻ diện áo dài lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn Quỳnh Quyên (21 tuổi) nhấn mạnh: "Em nghĩ việc giới trẻ chụp hình với áo dài có ý nghĩa rất đẹp, vì đó là cách tụi em thể hiện sự trân trọng văn hoá Việt Nam. Trong nhịp sống hiện đại với nhiều xu hướng mới, việc vẫn lựa chọn áo dài cho thấy truyền thống không hề bị lãng quên, mà đang được tiếp nối và lan tỏa theo một cách trẻ trung, gần gũi hơn. Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội, những bức ảnh đó không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để giới thiệu một phần văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế".