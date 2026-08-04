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Xuân Mạnh ôm chầm HLV Kim Sang-sik, hôn lấy hôn để chiếc áo đen may mắn

Linh Đan
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Câu chuyện về những chiếc áo đen và áo trắng của HLV Kim Sang-sik giờ đây đã trở thành chủ đề được chính các tuyển thủ Việt Nam rất quan tâm.

Theo đó, sau khi tuyển Việt Nam giành thắng lợi 3-0 trước Indonesia vào tối 3/8, Phạm Xuân Mạnh đã có cách ăn mừng đầy thú vị. Hậu vệ 30 tuổi ôm chầm lấy HLV Kim Sang-sik, sau đó liên tục hôn vào tay áo mà chiến lược gia này đang mặc.

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Xuân Mạnh hôn lên tay áo của HLV Kim Sang-sik

Ở trận hòa Singapore 0-0 cách đây 4 ngày, ông Kim mặc áo trắng. Chi tiết này sau đó được người hâm mộ nhắc đến rất nhiều, với việc cứ mỗi khi HLV Kim Sang-sik mặc áo đen thì tuyển Việt Nam có kết quả tốt, còn áo trắng thì ngược lại.

Và rồi nó cũng đến tai chiến lược gia người Hàn Quốc, dẫn đến việc ông quyết định bỏ luôn chiếc áo màu trắng của mình để mặc áo đen ở trận gặp Indonesia. Tới khi tuyển Việt Nam thắng trận, học trò của ông cũng tung hứng bằng màn ăn mừng đầy thú vị.

Thậm chí, chính bản thân HLV Kim Sang-sik còn hài hước chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: "Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã phải giải thích với vợ rằng vì sao mình lại làm vậy".

Tất nhiên, đây chỉ là những câu chuyện trùng hợp vui vẻ được các học trò tung hứng để cùng chia vui với HLV Kim Sang-sik. Với tuyển Việt Nam, những thành quả tại AFF Cup 2026 đến từ nỗ lực của cả đội ngũ, từ ban huấn luyện, các cầu thủ, cho đến những nhân viên y tế, hậu cần ở phía sau.

Đại thắng Indonesia, HLV Kim Sang-sik tiết lộ: "Tôi đã ném cái áo trắng ở trận hòa Singapore đi rồi"
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