Xuân Lan: "Trong tương lai chắc chắn mẫu nhí 8 tuổi này sẽ làm nên chuyện"

RuBy Ngọc Diệp (sinh năm 2016) được biết đến là mẫu nhí có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Từ nhỏ, RuBy Ngọc Diệp đã có đam mê và bộc lộ thiên phú nghệ thuật, đặc biệt yêu thích thời trang và hội hoạ.



Dưới sự chỉ dạy của siêu mẫu Xuân Lan, RuBy Ngọc Diệp đã dần hoàn thiện nhiều kỹ năng về người mẫu và có lối catwalk vô cùng dễ thương, ấn tượng nhưng cũng chuẩn thời trang.

Cô bé đã "càn quét" nhiều sàn diễn thời trang trẻ em lớn nhỏ trong nước như: Destination Runway Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week,… với vị trí first face hoặc vedette.

Cô bé 8 tuổi này cũng là gương mặt người mẫu nhí được nhiều NTK và thương hiệu thời trang trẻ em chú ý, chọn mặt gửi vàng bởi nét dễ thương, đáng yêu vốn có của mình.

Mẫu nhí RuBy Ngọc Diệp.

Mới đây, RuBy Ngọc Diệp tham gia dự án "The New Generation Of Models" của siêu mẫu Xuân Lan. Đây là dự án triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh đậm chất thời trang cao cấp, chuyên nghiệp được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Tham gia một sự kiện thời trang lớn như vậy là một thử thách đối với mẫu nhí 8 tuổi khi không chỉ trình diễn dưới thời tiết âm 8 độ C mà cô bé luôn phải giữ thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp khi trình diễn cùng các thế hệ người mẫu Việt Nam.

Dù vậy, khi hình ảnh và thước phim của dự án được ra mắt công chúng, giới mộ điệu thời trang đã không ngớt gửi những lời khen ngợi đến RuBy Ngọc Diệp khi cô bé bước những bước chân đầu tiên trên sàn tuyết trắng trong bộ trang phục của NTK Tommy Tường Lê.

Một số hình ảnh về dự án triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam.

Chia sẻ sau dự án, RuBy Ngọc Diệp cho biết, cô bé đã không sợ thời tiết lạnh mà còn rất hứng thú khi diễn cùng với các bạn, các anh chị, các cô chú người mẫu nổi tiếng và đặc biệt là siêu mẫu Xuân Lan.

Siêu mẫu Xuân Lan cùng ê-kíp cũng bất ngờ và gửi những lời khen ngợi đến RuBy Ngọc Diệp sau khi vừa hoàn thành xong dự án.

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thêm: "Tôi rất tâm đắc khi xem lại những hình ảnh, thước phim của RuBy, tôi cũng thương không chỉ RuBy mà các người mẫu tham gia dự án, mặc dù dưới cái lạnh khắc nghiệt nhưng vẫn giữ vững thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp, tự tin sải bước trên sàn tuyết trắng.

RuBy thật sự đã để lại rất nhiều cảm hứng cho tôi và trong tương lai chắc chắn cô bé này sẽ làm nên chuyện".

Siêu mẫu Xuân Lan đánh giá cao mẫu nhí 8 tuổi này.

Được biết, RuBy Ngọc Diệp hiện đang trau dồi kỹ năng catwalk, luyện tập tạo dáng để chuẩn bị cho chương trình thời trang - Destination Runway Fashion Week chủ đề "The Children of The Sun".