Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Là người đầu tiên bị xét hỏi, bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho biết, nhiệm vụ của bị cáo trong công ty chủ yếu là đào tạo, hướng dẫn nhóm sáng tạo nội dung, sản xuất video quảng cáo; các bộ phận chức năng còn lại phụ trách quản lý sáng tạo và vận hành theo ngành nghề đăng ký.

Bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt.

Khi được hỏi về hiểu biết pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm (mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng), bị cáo thừa nhận bản thân có kiến thức cơ bản về kinh doanh, nắm được “những quy định chung”, nhưng không có hiểu biết về an toàn thực phẩm, nhất là các yêu cầu pháp luật liên quan đến sản phẩm sử dụng trực tiếp.

Theo lời khai của bị cáo, quá trình xây dựng ý tưởng và vận hành công ty đều được thảo luận trong nhóm, gồm 6 cổ đông sáng lập. Việc trao đổi công việc chủ yếu diễn ra qua điện thoại và các nhóm Zalo.

Bị cáo Lê Tuấn Linh cho biết nhóm thường xuyên liên lạc để thống nhất kịch bản quảng cáo, phương thức bán hàng và phối hợp sản xuất nội dung.

Bị cáo Lê Tuấn Linh cũng khai, khi quyết định thành lập Công ty Cổ phần Kera Việt Nam, các cổ đông trao đổi “trên tinh thần thống nhất miệng”, không lập biên bản, không có tài liệu ghi nhận tỷ lệ góp vốn hay thoả thuận cụ thể.

Về tỷ lệ cổ phần, bị cáo khai ban đầu Thùy Tiên nắm 25%. Sau phiên livestream đầu tiên (ngày 12/12/2024), nhóm cổ đông thống nhất nâng lên 30% cho Thuỳ Tiên. Bị cáo cho rằng việc tăng tỷ lệ được trao đổi nội bộ dựa trên “đóng góp vào chương trình, doanh thu và hiệu quả quảng cáo”, tuy nhiên không có văn bản chính thức.

Chủ tọa hỏi ai là người đề xuất nâng tỷ lệ, bị cáo Lê Tuấn Linh trả lời “không nhớ rõ”, cho biết mọi trao đổi đều diễn ra trong nhóm cổ đông, thông qua Zalo.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại phiên tòa

Về quy trình sản xuất, kiểm nghiệm sản phẩm, bị cáo thừa nhận được xem phiếu kiểm nghiệm, nhưng chỉ “xem qua”, không nắm rõ thành phần chi tiết.

Khi thực hiện kịch bản quảng cáo, nhóm sáng tạo nội dung chủ yếu dựa trên thông tin phía sản xuất cung cấp. Bị cáo nói chỉ đến khi cơ quan điều tra công bố kết quả giám định cho thấy sản phẩm chứa các chất không được công bố, bị cáo mới biết.

Trong hoạt động thương mại, Lê Tuấn Linh khai công ty bán hàng qua hai nền tảng chính: Facebook và TikTok. Các video quảng cáo được sản xuất liên tục để “tăng nhận diện và chốt đơn”.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 12/12 đến ngày 14/3, thông qua các kênh TikTok và Facebook kể trên, công ty đã có hơn 56.000 lượt đặt mua sản phẩm.

Bị cáo Linh cho biết nhóm sáng tạo nội dung, bộ phận vận hành và các cổ đông đều tham gia điều phối, ai cũng “chịu trách nhiệm chung” trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến.

Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không thể xác định nguồn gốc thực sự của thành phần sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm nội bộ còn cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935% - thấp hơn nhiều lần so với nội dung quảng bá.

Dù vậy, nhóm vẫn thống nhất dựng kịch bản truyền thông sai sự thật. Hàng loạt video, clip quảng cáo và livestream xuất hiện trên TikTok, Facebook với hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Các KOL mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi như cải bó xôi, chùm ngây, rau má, cần tây, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.