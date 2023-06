Xứ sở băng giá Siberia ‘đổ mồ hôi’ vì sóng nhiệt kỷ lục

Ảnh minh họa: Unsplash

Mặc dù mới đầu tháng 6, nhưng các kỷ lục về nhiệt độ cao đã được tái thiết lập tại các vùng của Siberia vì những sóng nhiệt bất thường.



Ngày 3/6, nhiệt độ đạt 37,9 độ C ở Jalturovosk và trở thành ngày nóng nhất trong lịch sử Siberia.

Theo nhà khí hậu học Maximiliano Herrera, người theo dõi nhiệt độ khắc nghiệt trên toàn cầu, một số kỷ lục về nhiệt độ cao của mọi thời đại đã bị phá vỡ vào hôm 7/6, trong đó có ở Baevo (39,6 độ C) và Barnaul (38,5 độ C).

Các trạm khí tượng này có hồ sơ theo dõi nhiệt độ từ 5 - 7 thập kỷ. Do vậy, ông Herrara kết luận đây là đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử của khu vực này.

Và tình hình có vẻ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Ông Herrera nói với CNN: “Các kỷ lục tiếp tục bị xô đổ trong ngày hôm nay với nhiệt độ một lần nữa khoảng 40 độ C”.

Các nhà khoa học có thể tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sự kiện này, nhưng chắc chắn tình trạng ấm lên toàn cầu đang khiến nhiệt độ khắc nghiệt hơn, đặc biệt là ở các vùng vĩ độ cao hơn.

Đợt nắng nóng đặc biệt dữ dội và kéo dài vào năm 2020 khiến người dân thị trấn Verkhoyansk đổ mổ hôi vì cái nóng 38 độ C gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Siberia có xu hướng chứng kiến sự dao động nhiệt độ giữa các tháng và các năm, nhưng vài thập kỷ qua, nơi đây đã chứng kiến xu hướng ấm lên mạnh mẽ.

“Siberia là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất trên hành tinh với cường độ cực đoan ngày càng tăng”, ông Omar Baddour, Giám đốc dịch vụ chính sách và giám sát khí hậu tại Tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết.

Khi mùa cháy rừng diễn ra ở Bắc b án cầu, Siberia - cùng với Canada - cũng đang phải vật lộn với những trận cháy rừng dữ dội. Hỏa hoạn hoành hành khắp dãy núi Ural của Nga hồi tháng 5 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người.Nhiệt độ cực cao có khả năng làm trầm trọng thêm các vụ cháy rừng.

Không chỉ Siberia đạt nhiệt độ cao kỷ lục trong tuần này. Cái nóng khắc nghiệt đã lan rộng khắp Trung Á. Vào đầu tháng 4, Turkmenistan có nhiệt độ lên tới 42 độ C. Đây là kỷ lục thế giới đối với vùng vĩ độ đó.

Kể từ đó, sức nóng không ngừng tăng lên. Ngày 7/6, nhiệt độ ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng 45 độ C, ở Uzbekistan là 43 độ C và Kazakhstan là 41 độ C.

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera nhận xét rằng đó là một đợt nắng nóng đang viết lại lịch sử khí hậu thế giới.