Trưa 21/4, Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương mời làm việc đối với anh Xuân Hoàng (SN 1996, quê An Giang), người điều khiển xe máy buông hai tay “ diễn xiếc ” trên đường.

Làm việc với công an, anh Hoàng xác nhận là người điều khiển xe máy mang biển số 72K5-0054 có hành vi buông tay lái khi lưu thông trên đường gây xôn xao dư luận.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính với 5 lỗi, gồm: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cơ quan công an cho biết, trong các lỗi trên, lỗi buông hai tay khi đang điều khiển xe có mức phạt lên tới hơn 5 triệu đồng. Công an tiến hành lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm này.

Tài xế được mời đến trụ sở Công an phường Phú Lợi làm việc

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn 20/4, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đi xe máy “diễn xiếc” trên đường gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, người đàn ông bị cụt tay phải đã dùng tay trái để điều khiển tay ga bên phải. Trong quá trình lưu thông trên đường, người này còn nằm ngửa trên yên xe, lạng lách qua các phương tiện phía trước.

Clip: Người đàn ông "diễn xiếc" trên đường ở Bình Dương

Vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trên đường Huỳnh Văn Lũy , đoạn thuộc phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Người đàn ông điều khiển xe máy tới đoạn trước Trung tâm văn hóa cộng đồng phường Phú Lợi thì bắt đầu “diễn xiếc” bằng việc nằm ngửa trên yên xe.

Khi đi tới đoạn giao lộ Huỳnh Văn Lũy và đường Mỹ Phước Tân Vạn, người đàn ông lạng lách qua các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Chứng kiến vụ việc, người đi đường chỉ biết lắc đầu ngao ngán.