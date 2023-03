Xử phạt thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Nam thanh niên đăng bài xin lỗi lực lượng Công an sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở về hành vi sai phạm của mình

Quá trình làm việc, N.V.Tr. thừa nhận vào ngày 10/3 đã đăng tải một bài viết trên trang Facebook cá nhân cùng nhiều bình luận có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự của lực lượng công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bài viết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an huyện Trùng Khánh.

Sau khi được lực lượng an ninh công an huyện Trùng Khánh tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng, N.V.Tr đã nhận thức hành vi của mình là sai và gỡ bài viết, đồng thời đã đăng tải công khai bài viết đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình.

Công an huyện Trùng Khánh đã lập biên bản vi phạm hành chính, gửi hồ sơ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật./.