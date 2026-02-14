Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ phản ánh của người dân tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, và qua thông tin trên mạng xã hội về việc ô tô biển xanh 80A-062.XX, vi phạm quy định khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm- Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã tổ chức xác minh.

Qua đó xác định vào hồi 16h ngày 13/2, tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, xe ô tô biển số 80A062.XX (nền xanh, chữ trắng) gắn biển số xe bị che lấp.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT đã ra thông báo số 26-0000003 /TB ngày 13/02/2026; đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ.

Qua đó xác định người điều khiển là anh N.T.T - lái xe thuộc Đội xe của Văn phòng một cơ quan Trung ương.

Nam tài xế làm việc với CSGT.

Ngày 14/2, lái xe N.T.T đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản làm việc với lái xe đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm điều khiển xe 80A062.xx gắn biển số bị che lấp. Mức tiền phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.