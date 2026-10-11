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Xử phạt tài xế ô tô đi ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long

Viên Minh
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Tài xế ô tô đi ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bị lập biên bản vi phạm, đối diện mức phạt từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, qua phản ánh trên mạng xã hội về ô tô đi ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), lực lượng chức năng đã xác minh, mời tài xế đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện thông tin về chiếc ô tô màu đen biển kiểm soát 30K.6X0.XX đi ngược chiều tại Km29+500 Đại lộ Thăng Long. Tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT giao Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 11 sau đó xác minh người lái xe là anh N.X.T. (sinh năm 1993, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc. Tài xế thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra lúc 20h31 ngày 1/10.

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Tài xế T. lái ô tô đi ngược chiều tại Km29+500 Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Cục CSGT)

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”.

Theo điểm d khoản 9 và điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT cảnh báo hành vi đi ngược chiều có thể khiến các phương tiện đi đúng hướng phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt khi các xe di chuyển ở tốc độ cao.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế cần chấp hành biển báo và hệ thống báo hiệu đường bộ. Nếu đi nhầm đường hoặc bỏ lỡ lối rẽ, tài xế nên tiếp tục di chuyển đến vị trí được phép chuyển hướng, tuyệt đối không đi ngược chiều.

Người dân khi phát hiện vi phạm giao thông có thể gửi phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh tiếp nhận của lực lượng CSGT. Thông tin cần nêu rõ thời gian, địa điểm, kèm hình ảnh để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Tags

Đại lộ Thăng Long

Hà Nội

ô tô đi ngược chiều

nghị định 168

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