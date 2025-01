Xử phạt nhiều Facebooker đăng tin sai sự thật về vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề nóng xảy ra tại địa bàn thành phố.

Điển hình, liên quan đến vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) khiến nhiều người tử vong, nhiều đối tượng lợi dụng sự quan tâm của dư luận đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội.

Cụ thể, N.X.T (SN 1991, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản Facebook “K.Đ.Đ” đăng thông tin với nội dung “Báo nhân dân – Báo thủ đô – Do mâu thuẫn cá nhân với quán karaoke 260 Phạm Văn Đồng, 2 thanh niên 2k6 ném bom xăng thiêu cháy quán karaoke làm 10 người không chết nhưng đã tắt thở....”.

“Hà Nội – Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa ” - N.V.V (SN 1995, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản “N.M.V” đăng tải thông tin lên nhóm “OFFB Sub".

Tương tự V.T.H.G (SN 1992, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản “H.G” đăng tải bài viết lên nhóm “Chợ Cư dân Tây Mỗ - Đại Mỗ online” với nội dung “Mở mắt ta đọc tin mà thấy xót xa, - Hà Nội – Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa”.

Công an TP Hà Nội khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, qua quá trình rà soát, Phòng An ninh Chính trị nội bộ mời các chủ tài khoản trên đến trụ sở đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật đồng thời gỡ bỏ nội dung trên, cam kết không tái phạm. Đồng thời mỗi trường hợp trên bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đồng thời cập nhật thông tin liên quan các vấn đề thời sự qua các phương tiện truyền thông chính thống. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.