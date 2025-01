Xử phạt người mặc đồ GrabBike chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở TP Thủ Đức

Liên quan vụ người mặc đồ GrabBike chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở TP Thủ Đức, tối 20/1, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính ông N.V.T. (sinh năm 1975, ngụ TP Thủ Đức) với lỗi vi phạm "Tự ý làm sai lệch đèn tín hiệu giao thông" được quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 15 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Với hành vi trên, ông T. sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính ông N.V.T. (sinh năm 1975, ngụ TP Thủ Đức)

Quá trình làm việc với công an, ông T. thừa nhận hành vi can thiệp vào hệ thống tín hiệu đèn giao thông ở giao lộ trên. Ông T. khai hành nghề xe ôm công nghệ GrabBike và thường hay đỗ xe tại giao lộ Võ Nguyễn Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) để chờ khách.

"Ông T. khai là do hay chạy xe đứng gần giao lộ nên thấy lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) và biết được cách chỉnh đèn tại đây.

Từ đầu năm 2025 tới nay, ông T. đã tự ý mở tủ 2 lần để chỉnh đèn tín hiệu tại giao lộ xe đông mà không có lực lượng CSGT, TNXP. Người này khai mục đích chỉnh đèn tín hiệu là để "xả" xe cho đường thông thoáng, không để xảy ra kẹt xe.

Người này cũng khai là không thực hiện theo yêu cầu của người khác hay vì lợi ích cá nhân của bản thân. Đồng thời, ông cũng nhận thức hành vi tự ý chỉnh đèn tín hiệu giao thông là không đúng, cam kết không tái phạm", nguồn tin riêng của phóng viên cho hay.

Trước đó, ngày 17/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ đang đứng điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại 1 giao lộ. Người này còn chỉ tay ra hiệu cho các phương tiện lưu thông trên đường. Đoạn clip lan truyền khiến dư luận đặt vấn đề người đàn ông là ai, tại sao lại có hành động như vậy?

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra. Công an xác định clip này được quay tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, TP Thủ Đức). Đây là khu vực quản lý của đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng PC08, Công an TPHCM.

Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng CSGT (PC08), Đội CSGT Rạch Chiếc, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ việc. Công an nhận định nội dung clip gây tranh cãi với nhiều luồng ý kiến của dư luận, đặc biệt trong tình hình Nghị định 168 tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.