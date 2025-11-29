HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Anh Vũ |

Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

Liên quan thông tin "thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường", ngày 29-11, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý ông N.Đ.T (48 tuổi) do "hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ".

Theo Nghị định 168/2024, ông T. có thể bị xử phạt 200.000-250.000 đồng.

Đã xử lý 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ông T. cùng 3 người đàn ông bị phản ánh giăng lưới đánh cầu lông giữa đường. 3 người này là khách vãng lai nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt.

Cơ quan công an cũng yêu cầu ông T. tẩy xóa phần sơn trên mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, sáng 27-11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm 4 người giăng lưới đánh cầu lông ở đường số 9, phường Tân Hưng - cách chợ Tân Quy khoảng 250 m.

Theo hình ảnh trong clip, đường bị chặn lại, giăng lưới, kẻ ô, vạch như sân cầu lông. Nhiều xe máy được dựng dưới lòng đường.

Đã xử lý 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM - Ảnh 2.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người đăng tải clip cho hay tình trạng này xảy ra đã lâu, gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Vụ người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở TP.HCM: Nhân viên tiết lộ diễn biến trước đó
đánh cầu lông

