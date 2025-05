Xử phạt nam thanh niên bình luận sai sự thật về lễ đón xá lợi Phật ở Bắc Giang

Sau khi nhận được thông tin, có người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức đã đăng tải tin bài, bình luận xấu, sai sự thật liên quan đến chùa Phúc Sơn và lễ đón xá lợi Phật tại Bắc Giang, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức xác minh làm rõ trường hợp T.V.B (SN 1996, ở Liên Chung, huyện Tân Yên) sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật liên quan chùa Phúc Sơn và lễ đón xá lợi Phật.

Cơ quan Công an làm việc với T.V.B.

Sau khi làm việc Cơ quan Công an, T.V.B đã nhận thức rõ vi phạm của bản thân do nông nổi, chưa suy nghĩ chín chắn đã bình luận những nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật nên xin được tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đăng tải thông tin đính chính. Cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo mọi công dân sử dụng mạng xã hội cần nghiêm túc chấp hành Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan; cần áp dụng quy tắc 5K: “Không tin ngay - Không vội nhấn nút thích - Không thêm thắt - Không kích động - Không vội chia sẻ”.