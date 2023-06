Xử phạt hành chính thầy giáo xông vào nhà hành hung nữ đồng nghiệp ở Đắk Nông

Ngày 2/6, UBND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa có báo cáo liên quan đến vụ việc phụ huynh xông vào nhà đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình.

Cụ thể, vào khoảng 18h20 ngày 25/5/2023, cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) đang ở nhà riêng của mình thì bị ông Lê Mậu Duyên, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ (phụ huynh của em L.M.Q., học sinh lớp 12B1 Trường THPT Lê Duẩn) đến nói chuyện việc con trai được xếp loại hạnh kiểm Trung bình năm học 2022-2023. Trước khi tới nhà cô Q., ông Duyên đã có uống rượu, bia.

Cô giáo Q. bị phụ huynh xông vào nhà hành hung bị thương. (Ảnh: NVCC)

Ông Duyên cho rằng nguyên nhân chính là do cô Q. làm cho con ông không đủ điều kiện để đăng ký vào các trường Công an, Quân đội khi chỉ được xếp loại hạnh kiểm trung bình. Trong lúc nói chuyện về việc này, ông Duyên bức xúc, chửi bởi và dùng tay trái tát vào mặt cô Q. một cái, dẫn đến cô Q. bị dập môi trên và môi dưới, rướm máu.

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Glong, sau khi nhận được thông tin trên, Công an xã đã vào cuộc và lấy lời khai của các bên liên quan và nhân chứng vụ việc. Xét dấu vết trên thân thể của cô Q. cho thấy hậu quả của ông Duyên gây ra không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an xã đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Đắk Glong ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Duyên với số tiền 6,5 triệu đồng.

Sau xử phạt của công an, UBND huyện Đắk Glong đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.