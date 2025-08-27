Xử phạt bãi trông xe tự phát gần Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt A80

Ngày 27-8, trước khi diễn ra sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), UBND phường Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm bãi trông giữ xe máy trái phép ngay gần khu vực Quảng trường Ba Đình.

Phường Ba Đình lập biên bản xử phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm.

Cụ thể, tại ngã tư phố Chu Văn An - Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, một bãi trông giữ xe tự phát hoạt động từ sáng 27-8. Trước đó, khu vực này đã được siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và cấm trông giữ các phương tiện để phục vụ lễ sơ duyệt.

Đáng chú ý, dù không có giấy phép và biển báo theo quy định, một số đối tượng đã tự ý lập điểm trông giữ xe máy và thu phí trái quy định với mức giá từ 30.000 - 50.000 đồng/xe, cao gấp nhiều lần so với quy định.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Ba Đình đã phối hợp với Công an phường nhanh chóng xác minh, khẩn trương giải tán điểm tập kết xe trái phép; lập biên bản xử phạt hành chính đối với các cá nhân vi phạm với mức phạt 12,5 triệu đồng.

Ông Trần Phương Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Ba Đình khẳng định, mọi hành vi lợi dụng dịp lễ lớn để lập bãi trông giữ xe trái phép, trục lợi từ nhu cầu gửi xe của người dân đều bị xử lý nghiêm. UBND phường sẽ chủ động kiểm tra thường xuyên, kiên quyết không để tái diễn tình trạng này.

Trước đó vào tối 26-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các địa phương bố trí bãi đỗ xe và tổ chức trông giữ miễn phí cho người dân tham quan buổi sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Văn bản nêu rõ, các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải miễn phí cho người dân trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức Lễ diễu binh, diễu hành nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân tham dự các hoạt động kỷ niệm.