Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (số 79A-81 đường Xuân La, Phường Tây Hồ, TP.Hà Nội) số tiền 225 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 31/3/2023, Sông Đà Nhật Nam - tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông đà 1.01 (MCK: SJC), mua 700.000 cổ phiếu SJC; ngày 28/7/2023, Công ty bán 465.200 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

UBCKNN cũng xử phạt hành chính bà Vũ Thị Thúy số tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 326,32 triệu đồng) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quyết định xử phạt, ngày 31/03/2023, bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sông Đà 1.01, bán 1.631.600 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài xử phạt hành chính, bà Thúy cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Bà Vũ Thị Thúy hiện đang bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Để có tiền chi tiêu, bị can đã gian dối, đưa ra thông tin quảng cáo truyền thông trên web, facebook... về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Nhằm tạo sự tin tưởng, Thúy còn mời các cá nhân là người uy tín, có địa vị xã hội, để quảng bá về Công ty Nhật Nam có mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) tương đương 7 - 8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Theo cáo buộc, bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã huy động, ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, bị can Thúy sử dụng 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỷ đồng (tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) được Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.