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Xử lý vi phạm 12 dự án của Mường Thanh: Sẽ có cơ chế đảm bảo cuộc sống người dân

Trần Hoàng
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Đại biểu HĐND TP Hà Nội khẳng định: Nghị quyết xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh là cơ sở ban đầu, tạo cơ chế chính sách để đảm bảo cuộc sống của người dân ở tại khu vực.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, KTS Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, việc HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh là cơ sở pháp lý để các sở, ngành tham mưu lên thành phố giải pháp cụ thể cho từng khu vực, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

“Việc này cũng là cơ sở ban đầu, tạo cơ chế chính sách để đảm bảo cuộc sống của người dân ở tại khu vực”, ông Huy nói.

Ông hy vọng, sau khi HĐND TP ban hành nghị quyết thì các vấn đề về xây dựng, quản lý cũng như là triển khai các cái dự án sẽ nghiêm chỉnh hơn trước đây, đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật từ quy hoạch xây dựng.

Xử lý vi phạm 12 dự án Mường Thanh: Đảm bảo cuộc sống người dân Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

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Về lo lắng của người dân đang sinh sống ổn định, con cái học tập ở các trường lân cận nay phải chuyển nơi ở mới, lãnh đạo viện cho rằng: đây là lo lắng chính đáng. Đồng thời, ông khẳng định sở ngành và các địa phương sẽ có những cái giải pháp cụ thể để mà đảm bảo cuộc sống cho cái người dân ở nơi ở mới tốt hơn, đảm bảo sinh kế và chuyện học hành.

Làm rõ chủ sở hữu, người liên quan của từng căn hộ

Ngay sau khi nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án/công trình của Tập đoàn Mường Thanh được thông qua. Các phường liên quan đã tiến hành rà soát hiện trạng.

Tại phường Kiến Hưng, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã họp triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cụ thể, theo quy hoạch, khối chung cư có quy mô 31 tầng và 2 tầng hầm, nhưng thực tế được xây dựng 32 tầng và 1 tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C.

Đáng chú ý, tổng số căn hộ theo quy hoạch là 231 căn, cùng khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m² lên 6.071m², tăng 485m².

Đối với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, nhưng thực tế có 38 căn, quy mô 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch...

Đại diện UBND phường Kiến Hưng khẳng định: Việc rà soát không chỉ dừng ở xác định số lượng căn hộ phải di dời, mà còn phải làm rõ chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai công khai danh mục, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di dời theo quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Tags

mường thanh

HĐND Tp Hà Nội

Kiến Hưng

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