Xử lý thanh niên livestream xúc phạm công an sau khi bị phạt vì vi phạm Chỉ thị 16

Thông tin mới nhận, Công an huyện Nga Sơn vừa triệu tập D.V.T., SN 1992, trú tại thôn Trung Cự, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn để làm rõ, lập hồ sơ xử lý hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook chửi bới, xúc phạm lực lượng công an.



Theo đó, khoảng 18h30 ngày 5/9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, Công an xã Nga Thắng phát hiện D.V.T. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết khi toàn huyện Nga Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an xã Nga Thắng đã lập biên bản và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Nga Thắng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.V.T..

Bức xúc vì bị xử phạt, vào 20h cùng ngày, D.V.T. đã sử dụng tài khoản Facebook có nickname “Tiếp Chuột (Ních Mới)” quay phim và phát trực tiếp (thời lượng 28 phút 34 giây), sử dụng lời lẽ dung tục, chửi bới, xúc phạm Công an xã Nga Thắng.

Hành vi của T. đã bị đội An ninh Công an huyện Nga Sơn phát hiện. Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, ngày 8/9, Công an huyện Nga Sơn đã triệu tập D.V.T. đến trụ sở công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận bản thân là chủ tài khoản Facebook “Tiếp Chuột (Ních Mới)”, đã trực tiếp quay phim phát trực tiếp, chửi bới lực lượng công an xã vì bị xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, D.V.T. tỏ ra ăn năn, hối hận và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Người này chủ động xoá bài đăng và cam kết không tái phạm.