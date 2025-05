Qua rà soát trên không gian mạng, ngày 1-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập P.Q.S. (trú tại TP Uông Bí) để xử lý về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Cơ quan công an làm việc với người vi phạm

Cụ thể, ngày 30-4, P.Q.S. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết với tiêu đề "Tiếp theo là đoàn lắp NLMT tiến vào lễ đài" kèm hình ảnh chỉnh sửa bằng AI, thể hiện lực lượng vũ trang nhân dân đang bê các tấm pin năng lượng mặt trời trong lễ diễu binh. Nội dung này là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng vũ trang nhân dân và an ninh trật tự.

Hành vi của P.Q.S đã vi phạm Điểm a, b, Khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng và Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại cơ quan công an, P.Q.S đã thừa nhận vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, khắc phục hậu quả và đăng tải thông tin đính chính.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi hành vi cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc danh dự tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.