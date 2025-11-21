Xử lý nghiêm những người đưa thông tin thất thiệt về mưa lũ ở Đắk Lắk

Sáng 21-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những ngày qua trên mạng xã hội có nhiều thông tin thất thiệt về mưa lũ, gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý đối tượng tung tin thất thiệt vỡ đập Đồng Cam

Theo đó, ngày 20-11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk), gây lo lắng cho người dân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết đập Đồng Cam vẫn an toàn, không bị vỡ như tin đồn.

Cùng ngày, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin lan truyền về việc đập thủy điện Buôn Tua Srah "không an toàn", gây hoang mang cho người dân vùng hạ du.

Nhiều người dân vùng hạ lưu hồ thủy điện Buôn Tua Srah đưa nhau lên đường, che bạt trên xe công nông khi nghe tin thất thiệt

Trong khi đó, đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị điều hành thủy điện Buôn Tua Srah), khẳng định tất cả các thiết bị và đập thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng an toàn và ổn định.

Khu vực nhà của người đăng tải thông tin cầu cứu mưa lũ không bị ảnh hưởng

Cùng ngày, tại xã Đray Bhăng một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu với nội dung: "Cần đội cứu hộ ở buôn Knao gấp, nước đã dâng lên tới nhà dân… còn trẻ nhỏ và người già vẫn kẹt trong buôn".

Ngay lập tức, lực lượng chức năng và Công an xã Đray Bhăng đã có mặt tại buôn Knao để ứng cứu. Tuy nhiên, khi tới nơi, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực này mưa lũ vẫn chưa ảnh hưởng đến nhà dân.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận" – đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.