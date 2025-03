Tối 24-3, Bộ Công an ra thông cáo báo chí với nội dung, trên không gian mạng la truyền clip hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội" là nội dung cắt ghép, biạ đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Đây là khẳng định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào chiều 24/3.

Liên quan đến sự việc trên, trong ngày 23 và 24-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã làm việc với một số chủ sở hữu hệ thống trang, kênh, nhóm với hàng triệu thành viên, người theo dõi để làm rõ hành vi tán phát thông tin sai sự thật về phát ngôn của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông. Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng xác minh, xử lý các trường hợp tương tự.

Thông tin bịa đặt sai sự thật

Trước đó, ngày 23-3, trên không gian mạng lan truyền hình ảnh của một cán bộ Cảnh sát giao thông kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội".

Sau đó, nhiều tài khoản, trang, nhóm Facebook, Tiktok có đông người theo dõi đã chia sẻ thông tin, thu hút nhiều ý kiến trái chiều, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để công kích, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tới uy tín lực lượng Công an và cá nhân cán bộ bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo cộng đồng mạng không tiếp tay chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận. Đồng thời người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật.