Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ công tác đặc biệt 373 cũng các đơn vị liên quan làm rõ và xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng .

Rạng sáng 22/2, nhóm 18 người này chạy xe mô tô trên các tuyến đường của thành phố Vinh cũ với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau; mang theo hung khí, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

Xe máy được sử dụng là loại được độ bô để tạo tiếng nổ to hơn, gây náo loạn đường phố và ảnh hưởng người dân xung quanh.

Nhóm thanh thiếu niên được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc, xử lý. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Những thanh thiếu niên kể trên chủ yếu sinh năm 2007 đến 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương lân cận thành phố Vinh cũ của Nghệ An. Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS đóng trên phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An).

Thời gian xảy ra sự việc là từ 1h30 đến 3h30 phút ngày 22/2. Xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên trên thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người, số còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, trước đó, vào đầu tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệu tập, làm việc với 21 thanh thiếu niên về những hành vi tương tự, qua đó ra quyết định tạm giữ hình sự với 19 người, bàn giao 2 người cho gia đình quản lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt những giải pháp đấu tranh, bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên vi phạm.

Thời gian tới, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An như Cảnh sát hình sự, CSGT, Công an phường, xã và tổ công tác đặc biệt 373 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.