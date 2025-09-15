Xu hướng quà Tết 2026 - Đâu là địa chỉ uy tín để đặt mua tại TPHCM?

Quà Tết 2026 - Lựa chọn ý nghĩa trong dịp Tết cho mọi nhà

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tặng quà Tết từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống người Việt. Một món quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn ẩn chứa sự tri ân, lời chúc tốt đẹp và mong muốn gắn kết tình thân, tình bằng hữu cũng như quan hệ hợp tác lâu bền.

Chính vì vậy, việc chọn quà Tết ngày càng được nhiều cá nhân, gia đình và doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng quà Tết 2026 đang dần thay đổi theo hướng tinh tế, sang trọng và đậm dấu ấn cá nhân.

Trong không khí Xuân tấp nập ấy, Phố Vang Legend đã khẳng định được vị thế là một trong những thương hiệu uy tín chuyên cung cấp quà Tết cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng cá nhân cho đến doanh nghiệp lớn.

Xu hướng Quà Tết 2026: Tinh gọn nhưng đẳng cấp

Nếu như trước đây quà Tết thường thiên về sự phong phú, đa dạng về số lượng, thì xu hướng hiện nay đang ưu tiên sự tinh gọn nhưng sang trọng và ý nghĩa. Một set quà Tết đẹp không nhất thiết phải chứa quá nhiều món, mà quan trọng là chất lượng bên trong và thông điệp gắn liền với từng sản phẩm.

Thấu hiểu được tâm tư khách hàng, thương hiệu quà Tết uy tín Phố Vang Legend đã cho ra mắt nhiều mẫu quà sang trọng, tinh tế cùng sản phẩm bên trong vô cùng chất lượng rất phù hợp với xu hướng hiện đại ngày nay:

- Hộp đơn rượu vang nhập khẩu: Lựa chọn tinh tế, gọn gàng sang trọng thích hợp biếu tặng cá nhân, bạn bè hoặc người thân, đối tác, đồng nghiệp.

- Hộp đôi rượu vang gỗ: Thiết kế hộp gỗ đẳng cấp, kết hợp hai chai vang nhập khẩu, thể hiện sự chỉn chu và tinh tế.

- Set hộp sơn mài 6 chai vang: Món quà Tết sang trọng bậc nhất, phù hợp tri ân đối tác lớn hoặc khách hàng doanh nghiệp, sếp hoặc những người quan trọng.

- Hộp quà Tết bánh kẹo và rượu vang: Sự kết hợp ngọt ngào giữa hương vị truyền thống và đẳng cấp quốc tế, mang lại cảm giác ấm áp ngày xuân.

- Quà Tết Sâm Ngọc Linh: Là mẫu quà Tết sức khỏe được nhiều gia đình lựa chọn, gửi gắm lời chúc an khang, trường thọ và thịnh vượng.

Các dòng rượu vang nhập khẩu, thực phẩm bố sung Sâm Ngọc Linh đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Ngoài ra, yếu tố thẩm mỹ trong thiết kế hộp quà cũng rất được chú trọng, bởi khách hàng ngày nay không chỉ cần chất lượng mà còn muốn món quà toát lên tính thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân.

Phố Vang Legend - Địa chỉ bán quà Tết 2026 uy tín hàng đầu

Trong số các đơn vị cung cấp quà Tết trên thị trường, Phố Vang Legend là thương hiệu uy tín bậc nhất nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm cấp, những hộp quà sang trọng giàu tính thẩm mỹ cao và dịch vụ chuyên nghiệp.

- Sản phẩm nhập khẩu 100%: Tất cả sản phẩm rượu đều được nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem kiểm định và nói không với hàng giả, hàng nhái.

- Nhiều mẫu quà Tết đa dạng: Vô vàn mẫu quà Tết sang trọng được thiết kế thay đổi hằng năm, quý khách còn có thể tùy ý thay đổi sản phẩm bên trong sao cho vừa ý.

- Thiết kế sang trọng, giàu tính thẩm mỹ: Hộp quà của Phố Vang Legend được thiết kế tinh tế, mang tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự trân trọng và đẳng cấp của người tặng.

- In ấn logo, thiệp miễn phí: Nhận in ấn logo tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp nếu khách hàng mua với số lượng từ 50 phần quà.

- Giao hàng hỏa tốc 24/7: Nhận giao đơn toàn quốc mọi lúc mọi nơi, miễn phí ship với đơn hàng lớn.

Tại Phố Vang Legend, khách hàng có thể tìm thấy hàng trăm sản phẩm rượu vang chính hãng từ những quốc gia nổi tiếng như Pháp, Ý, Chile… Bên cạnh đó là các dòng thực phẩm chức năng Sâm Ngọc Linh Trường Sinh. Đặc biệt, bộ sưu tập Quà Tết 2026 được thiết kế tinh tế, mang đậm dấu ấn sang trọng, phù hợp cho cả quà biếu cá nhân lẫn quà tặng doanh nghiệp.

Phố Vang Legend còn cung cấp dịch vụ thiết kế quà tết theo yêu cầu, in logo thương hiệu, kèm thiệp chúc Tết, giao hàng tận nơi và hỗ trợ hỏa tốc tại TP.HCM. Chính sách đổi trả rõ ràng cùng tư vấn 24/7 giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm.

