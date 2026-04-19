Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay

Thiết kế mới, chia rẽ người hâm mộ

Qua loạt render rò rỉ gần đây, Sony Xperia 1 VIII cho thấy một bước chuyển đáng kể về mặt thiết kế. Dải camera dọc mảnh - vốn là dấu ấn nhận diện của dòng Xperia 1 kể từ thế hệ đầu tiên năm 2019 - sẽ được thay thế bằng một cụm camera dạng vuông, lớn hơn và nổi bật hơn trên lưng máy.

Tuy nhiên, sự thay đổi này lại nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Nhiều người dùng trên mạng xã hội cho rằng thiết kế mới trông khá "tầm thường", thiếu đi bản sắc riêng vốn giúp Xperia nổi bật giữa hàng loạt smartphone Android trên thị trường.

Hệ thống ba camera 48MP đồng bộ

Nâng cấp đáng chú ý nhất ở thế hệ mới nằm ở hệ thống camera. Xperia 1 VIII được đồn đoán sẽ trang bị ba ống kính 48MP đồng bộ, tương tự cách tiếp cận của Apple trên iPhone 17 Pro. Đây là bước tiến rõ rệt so với Xperia 1 VII trước đó - mẫu máy này tuy đã dùng cảm biến Exmor T 48MP cho camera chính và góc siêu rộng, nhưng ống kính zoom liên tục vẫn chỉ dừng ở mức 12MP. Việc nâng cấp camera tele lên 48MP sẽ giúp Xperia 1 VIII cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp xa, vốn là điểm mà nhiều người dùng chờ đợi từ lâu.

Giữ nguyên những giá trị cốt lõi

Dù thay đổi khá nhiều về ngoại hình, Sony vẫn kiên định với triết lý phần cứng của mình. Xperia 1 VIII được cho là sẽ tiếp tục giữ lại khe cắm microSD và jack tai nghe 3.5mm. Trong bối cảnh hầu hết các hãng smartphone đã loại bỏ hai tính năng này từ lâu, đây vẫn là những yếu tố quan trọng với nhóm người dùng trung thành của Sony - những người ưu tiên sự linh hoạt về phần cứng và khả năng sử dụng chuyên nghiệp. Dù thị phần của Xperia hiện khá khiêm tốn, chính những chi tiết này giúp dòng máy giữ được chỗ đứng riêng trong phân khúc flagship.