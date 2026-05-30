Xót xa vụ tai nạn ở Cần Thơ: Thai phụ 7 tháng tử vong trên đường đi làm

Xuân Lương-Nhật Huy
|

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 30/5, trên tuyến đường tránh TP. Sóc Trăng cũ (nối Quốc lộ 1A), khiến 4 người thương vong. Trong các nạn nhân tử vong có một phụ nữ đang mang thai.

Hiện trường tai nạn.

Vào khoảng 7h hôm nay, xe khách biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ. Khi đến đoạn đường tránh TP. Sóc Trăng cũ thuộc địa bàn phường Mỹ Xuyên (TP. Cần Thơ), xe khách va chạm với nhiều xe máy.

Tại hiện trường, xe khách nằm xoay ngang, chắn quá nửa phần đường. Phía trước đầu xe khách có 3 xe máy trong tình trạng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có chị S.T.H.N. (39 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, TP. Cần Thơ).

Theo người nhà, chị N. gặp nạn khi đang trên đường đến chỗ làm. Chị N. có 3 con nhỏ và đang mang thai đứa con thứ tư được 7 tháng.

H ai nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu .

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa khá lớn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chiếc xe khách tại hiện trường. X.L

TP. Cần Thơ

phường Mỹ Xuyên

S.T.H.N.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

