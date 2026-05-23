HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xót xa thư của người mẹ để lại con sơ sinh trước cổng chùa

Nguyễn Thắng
|

TPO - Tối 22/5, người dân xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa, cùng lá thư tay của người mẹ với lời nhắn nhờ cưu mang, chăm sóc cháu nên người.

Theo đó, khoảng 19h ngày 22/5, tại khu vực cổng chùa thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, người dân bất ngờ phát hiện một túi xách để bên đường. Khi lại gần kiểm tra, người dân thấy bên trong là một bé trai sơ sinh , được quấn khăn cẩn thận cùng một số vật dụng cá nhân phục vụ chăm sóc trẻ nhỏ.

Đi kèm cháu bé là một lá thư viết tay được cho là của mẹ cháu với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên con không nuôi được cháu, mong nhờ chùa giúp đỡ cháu nên người, đừng mang cháu đi đâu. Con xin gửi cháu cho nhà chùa . Cháu sinh ngày 2/4/2026 âm lịch”.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tân Chi đã phối hợp với nhà chùa đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời chăm sóc tạm thời cho cháu trong thời gian chờ xác minh thân nhân.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của cháu bé theo đúng quy định. Nếu sau 15 ngày không có người đến nhận, địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu cho nhà chùa nuôi dưỡng theo nguyện vọng được để lại trong thư của người mẹ.

Hiện, sức khỏe cháu bé ổn định và đang được nhà chùa cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo.

Dùng tay không nhặt hải sản bị dồn ở đáy thùng rác, chủ quán buffet bức xúc nói lý do
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại