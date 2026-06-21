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Xót xa tang lễ của 3 mẹ con bị sát hại trong vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh

Phạm Trang, Ảnh: NXH
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Sáng 21/6, không khí tang thương bao trùm tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Sáng 21/6, nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 20/6.

Ghi nhận trong sáng 21/6, không khí đau buồn bao trùm khu vực nơi xảy ra vụ án (Ảnh: NXH)

Người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của 3 mẹ con nạn nhân (Ảnh: NXH)

Nỗi xót xa và bàng hoàng vẫn đang bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình (Ảnh: NXH)

Căn nhà nơi xảy ra thảm kịch (Ảnh: NXH)

Nhiều người dân địa phương đã đến thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình (Ảnh: NXH)

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân gồm chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.).

Hậu quả, chị N.T.N., hai con là cháu N.H.P., cháu N.B.B. cùng đối tượng Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

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