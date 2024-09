Xót xa nữ sinh viên năm nhất đại học bị xe tải tông tử vong

Tối 28-9, Công an TP Thủ Dầu Một vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một nữ sinh tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, hơn 16 giờ chiều cùng ngày, xe tải do người đàn ông tên D.T.P (35 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chạy trên Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi Bình Phước.



Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 1 nữ sinh viên tử vong

Khi đến vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, xe tải va chạm với xe máy do nữ sinh viên tên N.H.Y (18 tuổi, quê Nghệ An, hiện ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy cùng chiều.



Cú va chạm khiến Y. bị húc văng về trước, bị thương nặng. Mặc dù đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.



Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên tình hình giao thông qua khu vực này bị ách tắc cục bộ.

Được biết, nạn nhân hiện đang học năm thứ nhất tại một trường đại học trên địa bàn.