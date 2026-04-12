Xót xa nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người: Người cha ngồi lặng bên di ảnh con, nhắc lại ký ức đau lòng

Mới đây, vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại biển Cửa Lò (Nghệ An) khi nữ sinh Lê Thị Quỳnh Ch (17 tuổi) lao xuống cứu bạn gặp nạn. Dù nỗ lực đưa được nạn nhân vào gần bờ, em đã không may kiệt sức và bị đuối nước, dẫn đến tử vong, để lại niềm xót xa cho gia đình và nhà trường.

Trong căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chìm trong không khí tang thương khi người thân, làng xóm lặng lẽ đến chia buồn, tiễn đưa em L.T.Q.C. Trong phòng khách, bộ bàn ghế được dời sang một bên, nhường chỗ cho bàn thờ. Di ảnh em C. đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới nguyên, chưa kịp mặc hết những ngày cuối cấp.

Nữ sinh 17 tuổi tử vong khi lao xuống biển Cửa Lò cứu người gặp nạn. Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Lê Anh Tuấn (43 tuổi) ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần. Thi thoảng, ông mở lại những đoạn camera trong điện thoại, nơi còn lưu giữ hình ảnh con gái. "Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ…", ông nghẹn ngào.

Gia đình ông Tuấn có 5 người con, Chi là chị cả. "Hơn một tuần trước, cháu dẫm phải đinh, phải đi tiêm phòng uốn ván, đi lại vẫn khập khiễng", ông Tuấn kể, giọng đứt quãng.

Ngày 10/4, trong bữa cơm trưa cùng mẹ, em từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó lao ra biển cứu người nhưng không may thiệt mạng do không biết bơi. Không ai ngờ, chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

Tin dữ đến với gia đình trong sự bàng hoàng. Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Tuấn cho biết, khi đang ngủ thì nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân. "Tôi không tin điều đó. Chỉ đến khi họ gửi hình con nằm trên cát, tôi như chết lặng…", người cha đau xót nhớ lại.

Liên quan đến sự việc, báo Dân trí dẫn lời cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thức Tự, cho biết, C là học sinh của trường. Cô Vân bày tỏ sự xót xa trước mất mát lớn này. Cô Vân cho biết C. là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Sau sự việc, nhà trường cử giáo viên chủ nhiệm đến gia đình động viên, các học sinh thay nhau túc trực, chia sẻ mất mát. Tập thể nhà trường cùng học sinh đến thắp hương, gửi lời chia buồn đến gia đình nữ sinh.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 10/4, em L.T.Q.C. 17 tuổi, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cùng nhóm bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Phát hiện sự việc, C. bơi ra ứng cứu, tiếp cận nạn nhân sau vài phút vật lộn với sóng và đẩy dần vào phía gần bờ. Tuy nhiên nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nam sinh được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch, còn C. không qua khỏi.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò cho biết thời điểm xảy ra sự việc, khu vực biển có sóng lớn, dòng chảy mạnh.