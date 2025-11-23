Xót xa người ông quên mình cứu con dâu và hai cháu giữa lũ dữ

Ngày 22/11, không khí tang thương bao trùm căn nhà nằm trơ trọi giữa đồng của ông Ngô Tấn Tài ở xóm Bàu Trạnh, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk). Tiếng nấc nghẹn của người thân hòa trong tiếng gió, tiếng mưa khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Ông Tài (76 tuổi) thiệt mạng do lũ cuốn sáng 20/11, khi đang tìm cách vượt dòng nước xiết để cứu con dâu và hai cháu nội mắc kẹt trên mái nhà.

Trước đó, tối 19/11, chị Đỗ Thị Hồng Đào (31 tuổi, con dâu ông Tài) đăng clip lên mạng xã hội cầu cứu khi ba mẹ con phải leo lên mái nhà tránh lũ. Dòng nước đục ngầu bao vây toàn bộ khu vực. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

“Nghe tiếng vợ con khóc trong clip mà tôi như ngồi trên lửa”, anh Ngô Tấn Trí (40 tuổi, chồng chị Đào) kể trong nước mắt. Thời điểm đó anh đang đi làm ở Long An. Anh lập tức mượn xe máy chạy xuyên đêm về quê nhưng bị kẹt lại ở đèo Cả do nước lũ chia cắt.

Chưa kịp hoàn hồn vì lũ, gia đình anh Trí lại mất đi người thân.

Theo lời anh Trí, trước ngày xảy ra lũ lớn, ông Tài đã lên xóm cao hơn để tránh ngập. Nhưng khi biết con dâu và hai cháu phải dầm mưa lạnh lẽo suốt đêm trên mái tôn, sáng 20/11, ông quyết định tìm đường quay về.

“ Cha tôi đi theo bờ ruộng. Nước lớn đến ngang vai, chảy rất mạnh. Ổng già rồi, sức yếu… vậy mà vẫn cố để về cứu mấy mẹ con nó. Ai ngờ… ”, anh Trí nghẹn lại.

Do dòng nước quá mạnh, ông Tài bị lũ cuốn trôi. Người thân và lực lượng tìm kiếm phải mất gần một ngày mới tìm được thi thể ông.

Chị Đào và hai cháu nhỏ được hai người hàng xóm chèo thuyền tiếp cận, cứu đưa về nơi an toàn sau hơn 23 giờ mắc kẹt trên mái nhà.

Ôm chặt con gái út, chị Đào khóc: “ Tối ngủ, con cứ giật mình khóc, miệng gọi ông nội. Tụi nhỏ thương ông lắm. Giờ chẳng còn ai cõng đi chơi, cho bánh kẹo như trước nữa ”.

Chị Đào kể thêm, lúc còn trên mái nhà, chị thấy một bóng người mặc áo mưa đi về hướng nhà mình rồi bị nước lũ cuốn đi: “ Đến khi được cứu mới biết đó chính là ba chồng. Ông thương ba mẹ con tôi nên liều mình trở về ”.