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Xót xa nam NSND đình đám lặng lẽ xây mộ cho vợ vừa qua đời: "Anh lại xây ngôi nhà mới cho em"

PV
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Nam NSND này vẫn nhớ vợ khôn nguôi.

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Ít tuần sau ngày tiễn biệt người bạn đời hơn 40 năm gắn bó, NSND Tạ Minh Tâm khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả nghẹn lòng khi chia sẻ hình ảnh ông xây mộ cho vợ - nghệ sĩ Bạch Vân ở Bến Tre.

Nam nghệ sĩ mặc trang phục giản dị, trực tiếp có mặt tại khu nghĩa trang để theo dõi việc xây dựng. Ông lặng lẽ đứng giữa công trình còn dang dở, trầm buồn hướng về nơi sẽ là chốn an nghỉ cuối cùng của người bạn đời.

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Không có những lời than vãn dài dòng, chỉ một dòng trạng thái ngắn ngủi của ông: "Anh lại xây ngôi nhà mới cho em. Ngôi nhà cuối cùng", cũng đủ khiến nhiều người xúc động trước nỗi đau mà nam nghệ sĩ đang trải qua.

Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp, học trò và khán giả gửi lời động viên, mong NSND Tạ Minh Tâm sớm vượt qua mất mát quá lớn sau sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời ngày 4/7 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Khi báo tin buồn, NSND Tạ Minh Tâm gọi bà là "người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung của tôi" , khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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Trong lễ tang, nam nghệ sĩ cùng hai con gái luôn túc trực bên linh cữu. Khi tiếng kinh cầu siêu vang lên, ông không kìm được nước mắt. Hình ảnh người nghệ sĩ nổi tiếng nghẹn ngào tiễn biệt người vợ đã đồng hành suốt hơn bốn thập kỷ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xúc động.

Chuyện tình của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân bắt đầu từ thời cả hai còn là sinh viên nghệ thuật. Ông theo học thanh nhạc, còn bà học diễn xuất. Họ quen nhau khi sống cùng khu ký túc xá và cùng trải qua những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ.

Sau khi lập gia đình, nghệ sĩ Bạch Vân từng là một diễn viên kịch đầy triển vọng nhưng đã quyết định lui về phía sau để chăm sóc gia đình, nuôi dạy hai con và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

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NSND Tạ Minh Tâm nhiều lần bày tỏ sự biết ơn trước sự hy sinh ấy. Ông từng chia sẻ rằng việc vợ từ bỏ sự nghiệp biểu diễn là một nỗi niềm lớn và cũng là sự hy sinh giúp ông có được thành công như hôm nay.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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NSND

NSND Tạ Minh Tâm

nghệ sĩ Bạch Vân

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