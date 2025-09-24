Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ khuyết tật bị cướp điện thoại: Sốt bại liệt từ nhỏ; Buồn rầu, không thể ăn uống mà qua đời

Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội về đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ giả vờ tới mua hàng rồi cướp giật chiếc điện thoại của người bán là một phụ nữ khuyết tật, ngày 24/9, Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà của nạn nhân ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, mẹ của nạn nhân là bà Lê Ngọc M. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9. Lúc đó, do gia đình đi vắng nên chỉ có bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị khuyết tật) ngồi trước cửa nhà ven đường Lê Văn Tưởng để bán ổi thì bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Theo bà M,. chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của bà T. mua tặng cho bà để xem phim giải khuây.

"Từ khi bị cướp giật điện thoại, T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22/9. Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- bà M. chia sẻ trong nỗi buồn.

Cũng theo báo Công an nhân dân, qua xác minh từ gia đình được biết năm 8 tuổi chị T. bị sốt bại liệt và dẫn đến chậm phát triển tâm thần. Hiện chị T. không có chồng, con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi tại phường Long An.

Biên bản giám định khả năng lao động số 5259/GĐYK ngày 17/11/2011 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận chị T. bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, lao phổi, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

Việc chị T. tự tử sau khi bị giật điện thoại là chưa chính xác.

Theo TTO, ngày 24/9, thông tin từ UBND phường Long An, Tây Ninh cho biết lực lượng công an phường đã xác minh được đôi nam nữ cướp điện thoại.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Long An đã xác minh hai người cướp điện thoại của bà T. là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê Hòa Hưng, An Giang). Cơ quan điều tra đã đưa Trúc về làm việc. Bước đầu Trúc khai nhận trưa 21-9, Đạt chạy xe máy chở Trúc đi thuê phòng nghỉ ở phường Long An.