Các tỉnh miền Trung hứng chịu thiệt hại nặng nề sau khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng và nhà cửa tan hoang.
Trong đêm 28 và rạng sáng 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đã đổ bộ vào địa bàn các tỉnh miền Trung với sức gió mạnh, thời gian tác động nhiều tiếng đồng hồ gây ra thiệt hại nặng nề về tính mạng, công trình Nhà nước, tài sản nhân dân.
Một địa phương ở tỉnh Thanh Hóa tan hoang, nhiều nhà dân bị tốc mái sau khi bão số 10 quét qua (Nguồn: Facebook)
Theo thông tin ban đầu bão số 10 đã làm 13 người chết và mất tích, 2 người bị thương. Trong đó, thành phố Huế có 1 người tử vong; Quảng Trị có 12 người mất tích tại biển Cửa Việt, xã Kim Phú và Cảng Gianh; 2 người bị thương tại Quảng Trị và thành phố Huế.
Trên toàn khu vực, có ít nhất 3 nhà sập, hơn 7.200 nhà tốc mái (riêng Hà Tĩnh gần 4.800 ngôi nhà), 142 hộ dân ở Nghệ An bị ngập sâu, cô lập, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở xã cũng bị hư hỏng, tốc mái.
Gần 3.100 ha lúa và hoa màu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa bị ngập, hỏng; hàng nghìn cây xanh gãy, đổ; hơn 25 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Tại Quảng Trị và thành phố Huế, 5 tàu thuyền bị chìm trong bão, nhiều đoạn bờ kè, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.
Xót xa hình ảnh nhiều tỉnh miền Trung tan hoang sau bão: Nhà cửa tốc mái, đổ nát, bệnh viện và chung cư hư hại nghiêm trọng
