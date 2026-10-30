Xót xa hình ảnh cuối cùng của siêu sao Marvel trước khi qua đời

Khán giả không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên.

Diễn viên gạo cội Patrick Stewart - ngôi sao nổi tiếng toàn cầu với vai Giáo sư X trong loạt phim X-Men - vừa qua đời ở tuổi 86. Sự ra đi của nam tài tử khiến người hâm mộ điện ảnh trên khắp thế giới tiếc thương. Đáng buồn hơn, bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của ông, Avengers: Doomsday, vẫn chưa chính thức ra mắt. Khi bom tấn Marvel đổ bộ rạp chiếu vào tháng 12 tới, Patrick Stewart sẽ không còn cơ hội chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của mình trên màn ảnh rộng.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải ngày 29/10, Patrick Stewart qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 28/10, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin được người đại diện xác nhận thông qua tuyên bố từ gia đình trên tài khoản mạng xã hội chính thức của nam diễn viên. Ông ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy, bên cạnh người vợ Sunny Ozell cùng gia đình và bạn bè thân thiết.

Sinh ngày 13/7/1940 tại Mirfield, Yorkshire (Anh), Patrick Stewart là một trong những diễn viên gạo cội có sự nghiệp trải dài hơn sáu thập kỷ. Trước khi trở thành ngôi sao quốc tế, ông dành nhiều năm hoạt động trên sân khấu kịch, đặc biệt là khi gia nhập Royal Shakespeare Company vào năm 1966. Nền tảng diễn xuất kinh điển đã góp phần tạo nên phong thái đặc trưng của nam diễn viên: điềm đạm, uy nghiêm cùng chất giọng trầm đầy sức nặng.

Với khán giả đại chúng, Patrick Stewart được nhớ đến nhiều nhất qua hai vai diễn mang tính biểu tượng. Đầu tiên là thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Tiếp đó, ông trở thành Giáo sư Charles Xavier - người sáng lập và dẫn dắt nhóm dị nhân X-Men - trong loạt phim siêu anh hùng đình đám của Marvel.

Bắt đầu xuất hiện với vai Giáo sư X trong bộ phim X-Men năm 2000, Patrick Stewart đã biến nhân vật này thành một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của dòng phim siêu anh hùng. Giáo sư X qua diễn xuất của Patrick Stewart không đơn thuần là một dị nhân sở hữu năng lực ngoại cảm, mà còn là biểu tượng của sự bao dung và khát vọng chung sống hòa bình.

Nam diễn viên tiếp tục trở lại với vai diễn này qua nhiều tác phẩm như X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) và Logan (2017). Đặc biệt, màn kết hợp với Hugh Jackman trong Logan từng để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa một Giáo sư X già nua nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị nhân văn đã làm nên nhân vật. Năm 2010, Patrick Stewart được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.

Tất cả các lần xuất hiện của Patrick Stewart trong vai Giáo sư X

Trước khi qua đời, Patrick Stewart đã kịp hoàn thành vai diễn trong Avengers: Doomsday - bom tấn siêu anh hùng được mong đợi của Marvel Studios. Trong tác phẩm dự kiến phát hành toàn cầu vào ngày 18/12/2026, nam diễn viên tiếp tục hóa thân thành Charles Xavier, đánh dấu màn trở lại của Giáo sư X trong vũ trụ điện ảnh Marvel sau lần xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Theo những hình ảnh được hé lộ trong đoạn giới thiệu phim, Giáo sư X xuất hiện bên trong dinh thự X-Mansion quen thuộc. Dù thời lượng xuất hiện chưa được tiết lộ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi của Patrick Stewart cũng đủ khiến người hâm mộ phấn khích trước màn tái ngộ với nhân vật đã gắn bó cùng ông suốt hơn hai thập kỷ. Đặc biệt, sự trở lại này càng có ý nghĩa khi Avengers: Doomsday được xem là tác phẩm điện ảnh cuối cùng có sự góp mặt của nam tài tử.

Những hình ảnh cuối cùng của Patrick Stewart trên màn ảnh rộng

Sự ra đi của Patrick Stewart khép lại hành trình của một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn đối với dòng phim khoa học viễn tưởng và siêu anh hùng. Từ thuyền trưởng Picard đến Giáo sư X, ông đã để lại những vai diễn vượt qua giới hạn của một nhân vật điện ảnh thông thường, trở thành ký ức gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Và lần xuất hiện trong Avengers: Doomsday sắp tới có lẽ sẽ là lời chào tạm biệt đặc biệt nhất mà người hâm mộ dành cho huyền thoại màn ảnh này.