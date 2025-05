Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên ai cũng biết mặt vừa đột ngột qua đời

Thông tin nam diễn viên kỳ cựu Choi Jung Woo đột ngột qua đời ở tuổi 69 đã khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng. Theo xác nhận từ công ty quản lý, Choi Jung Woo đã qua đời vào ngày 26/5. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được công bố, nhưng điều khiến nhiều người đau lòng hơn là trước đó sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh nền. Tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được tổ chức vào sáng 29/5 tại nhà tang lễ Bệnh viện Gimpo Woori, sau đó thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng.

Cố diễn viên Choi Jung Woo

Điều khiến người hâm mộ càng thêm xót xa là trước khi qua đời, Choi Jung Woo vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Ông vừa kỷ niệm 50 năm sự nghiệp diễn xuất vào đầu năm nay, và vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án phim truyền hình. Năm 2024 - 2025, ông tham gia bộ phim cổ trang The Tale of Lady Ok với vai diễn Park Jun Gi - một quan lại mưu mô bị bắt do tham nhũng. Cùng lúc, ông cũng góp mặt trong Who Is She - một series truyền hình ăn khách, với một vai nhỏ nhưng đầy ấn tượng. Nhìn lại hình ảnh cuối cùng trong sự nghiệp của nam diễn viên kỳ cựu, khán giả không khỏi xót xa vì rõ ràng chỉ cách đây vài tháng, ông vẫn còn rất khỏe mạnh, rạng rỡ trên màn ảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự xuống sức, mệt mỏi.

Hình ảnh của nam diễn viên họ Choi ở bộ phim The Tale of Lady Ok

Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu vào năm 1975, Choi Jung Woo từng là cái tên sáng giá nhất của làng kịch Hàn Quốc trong thập niên 1990. Thậm chí ông còn được vinh danh là “Thái tử của sân khấu Hàn Quốc” nhờ loạt vai diễn ấn tượng và phong thái điềm đạm, cuốn hút. Sự nghiệp gián đoạn khi ông quyết định đi sang Mỹ du học ngành điện ảnh. Tuy nhiên quết định này không hoàn toàn sai lầm khi nó bổ trợ cho sự nghiệp phim ảnh của cố diễn viên sau này. Từ những năm 2000, khi sân khấu kịch bị phim ảnh lấn át, Choi Jung Woo cũng bắt đầu có cho mình những bộ phim truyền hình nổi tiếng. Với diện mạo đặc trưng, phong thái nghiêm nghị, điềm tĩnh, ông thường xuyên được giao những vai phụ quyền lực như công tố viên, cảnh sát trưởng, giám đốc,... Việc phủ sóng quá nhiều tác phẩm hot lại thêm có ngoại hình và phong cách diễn xuất riêng biệt khiến Choi Jung Woo trở thành gương mặt ai nhìn cũng nhớ, kể cả khi không biết tên ông.

Gương mặt thân quen với rất nhiều khán giả

Từ City Hunter, 49 Days cho đến The Moon, Doctor Stranger,... Choi Jung Woo luôn là cái tên bảo chứng cho chất lượng các vai diễn. Năm 2024, ông tham gia tới 3 bộ phim truyền hình, bao gồm The Tale of Lady Ok, Who Is She như đã kể trên và một vai nhỏ trong The Tyrant. Dù không bao giờ đóng chính, ông luôn là người tạo điểm nhấn cho cả tác phẩm, khiến khán giả khó có thể quên được khuôn mặt và lối diễn xuất của ông. Chính bởi vậy, sự ra đi bất ngờ của Choi Jung Woo là cú sốc lớn với cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ, một nghệ sĩ tận tủy với sự nghiệp đến tận những ngày cuối đời.