Xót xa hình ảnh cuối cùng của mỹ nhân Hàn vừa đột ngột qua đời ở tuổi 31

Sáng ngày 14/7, truyền thông Hàn đưa tin nữ diễn viên Kang Seo Ha đã qua đời ở độ tuổi 31 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Nữ diễn viên trẻ suốt 2 năm gần đây đã dừng cập nhật mạng xã hội, không xuất hiện trước truyền thông, báo chí thế nhưng khán giả vẫn không thể ngờ cô đã mắc bạo bệnh và phải dừng lại mọi thứ ở độ tuổi 31.

Kang Seo Ha đã dừng cập nhật mạng xã hội từ tháng 7/2023

Hóa ra lý do của sự vắng bóng này là bởi Kang Seo Ha bị ung thư

Trước khi qua đời, Kang Seo Ha vẫn kịp hoàn thiện dự án phim In The Net cùng các bạn diễn nổi tiếng như Park Gyu Young, Kim Seon Ho,... Trong tác phẩm này, cô chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, hiện thông tin về dự án vẫn chưa được tiết lộ.

Hình ảnh duy nhất từ dự án In The Net đã được tiết lộ

Lần gần đây nhất khán giả được thấy Kang Seo Ha trên màn ảnh nhỏ là trong Nobody Knows, bộ phim ra mắt cách đây tới 4 năm. Thời điểm này, nữ diễn viên vẫn còn khỏe mạnh, cô thường xuyên khoe những hình ảnh rạng rỡ cùng các đồng nghiệp ở phim trường. Khán giả không thể ngờ sau đó, Kang Seo Ha lại phải chống chọi với bệnh tật, không thể nhận thêm vai diễn lớn cũng không công khai tình hình bệnh thật của mình.

Kang Seo Ha thời điểm còn khỏe mạnh, rạng rỡ cùng các đồng nghiệp trên phim trường Nobody Knows

Kang Seo Ha sinh năm 1994, từng góp mặt trong hàng loạt tựa phim Hàn nổi tiếng như Schoolgirl Detectives, Assembly, Flowers of the Prison, First Love Again, Through the Waves, Heart Surgeons và Nobody Knows,... Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, cô chưa từng có cơ hội đóng chính nhưng luôn được đánh giá cao bởi ngoại hình ưa nhìn, thái độ cầu tiên và diễn xuất nhập tâm, cân được mọi thể loại vai diễn của mình. Sau Nobody Knows, cái tên Kang Seo Ha ít nhiều được chú ý hơn sau nhiều năm chìm nổi không khẳng định được mình. Đáng tiếc, cô lại bị gián đoạn sự nghiệp, không thể đóng phim nhiều hơn cũng như tìm được chỗ đứng cho mình.