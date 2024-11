Xót xa chia sẻ của mẹ cô gái bị "quái xế" tông tử vong ở Hà Nội: "Mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con, con hãy yên lòng nhé"

Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 thanh niên (độ tuổi 16 - 19) trong đoàn "quái xế" liên quan đến vụ tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Trong chiều cùng ngày, lễ viếng của chị N.H.Q - người gặp nạn sau cú tông của nhóm "quái xế" đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Việt Xô (số 1A Trần Khánh Dư, Hà Nội). Biết tin cô gái trẻ gặp nạn qua đời, nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè cũng đã có mặt tại nhà tang lễ để chia buồn, tiễn biệt cô gái lần cuối.

Trước đó, khi hay tin cô con gái gặp tai nạn, cô P. - mẹ H.Q cùng người thân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo chia sẻ của nhân chứng có mặt thời điểm đó cho biết, mẹ của nạn nhân khóc ngất bên thi thể con gái.

Dòng chia sẻ của mẹ nạn nhân bị quái xế tông tử vong ở Hà Nội đêm 3/11 khiến nhiều người xót xa

Trước nỗi mất mát quá lớn khi mất đi cô con gái tuổi ngoài đôi mươi, người mẹ nén đau thương đăng tải hình ảnh cô con gái cùng tờ cáo phó lên mạng xã hội kèm theo dòng chia sẻ, "Mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con, con yên lòng con yêu nhé. Yêu thương con gái mẹ nhiều lắm lắm. Xin cả nhà 1 lời nguyện bình an đến cho con để con sớm về cảnh giới an lành, dù con phiêu diêu tự tại chốn nào cũng thật bình an con nhé, mẹ và cả nhà luôn yêu thương nhớ về con".

Có lẽ đây là bài chia sẻ đau lòng nhất của người mẹ khi nhắc đến cô con gái bé nhỏ của mình. Bởi chỉ sau một buổi đi chơi, cô gái trẻ đã rời xa cha mẹ, xa gia đình mãi mãi.

Người mẹ ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn được người thân cõng ra bên ngoài

Trước nỗi mất mát quá đỗi đột ngột ấy, người cha, người mẹ vẫn phải gắng gượng để chuẩn bị tang lễ cho con gái. Thế nhưng, bao nhiêu sự mạnh mẽ, cố gắng nén nỗi đau thì người mẹ ấy vẫn khuỵu ngã. Có lẽ nỗi đau mất con chẳng thể nói thành lời, những giọt nước mắt, những tiếng khóc than cũng chẳng thể đưa con cái bé bỏng về lại.

Trong khi lễ tang diễn ra, cô P. đã không thể chịu được nỗi đau quá lớn bất ngờ ập đến khiến cô lả đi và được người thân đưa ra ngoài. Chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mọi người có mặt tại lễ tang không khỏi xót xa, rơi lệ.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng để lại những lời chia buồn, mong gia đình cô gái mạnh mẽ, vượt qua nỗi mất mát này.

"Thương em quá Q. ơi. Chị em mình còn bao điều dang dở chưa cùng nhau thực hiện. Làm sao gia đình có thể nguôi ngoai được đây hả em. Nhưng ở nơi xa hãy an lòng em nhé, chị và mọi người sẽ mãi đồng hành bên cạnh mẹ P. em nhé", tài khoản N.H.A. chia sẻ.

"Xem clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn mà sợ run người, nhưng chẳng ngờ là em Q. ạ. Lúc nào thấy em trên mạng xã hội cũng là một cô bé vui vẻ, yêu đời mà chẳng ngờ tai ương lại ập đến bất ngờ như thế. Em hãy yên nghỉ nhé. Mong rằng pháp luật nghiêm minh sẽ trừng trị những kẻ gây tai nạn, đòi lại công bằng cho em. Mong cô chú và gia đình nén đau thương ạ", một người bạn chia sẻ.