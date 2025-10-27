HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

Quang Nhật |

Trưa 27-10, nước lũ trên các sông TP Huế đã lên cao, ngập lụt bủa vây. Dự báo đỉnh lũ sông Bồ, sông Truồi sẽ vượt lũ lịch sử, sông Hương ở mức rất cao.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 1.

Mực nước sông Hương lúc 12 giờ 30 phút đã đạt 4,26 m, vượt báo động 3 là 0,68 m; dự báo sẽ vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 khoảng 0,4 m.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 2.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 3.

Khu vực phường Vỹ Dạ.

Nhiều xe máy tại chung cư Vicoland, phường Vỹ Dạ bị nước lũ nhấn chìm.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 4.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 5.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 6.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 7.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 8.

Khung cảnh ngập lụt khắp nơi ở Huế.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 9.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 10.

Thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền và hồ chứa tả Trạch đang xả về hạ du với lưu lượng hơn 11.000 m3/s.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 11.

Cảnh ngập lụt đường Đống Đa, trung tâm TP Huế.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 12.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 13.

Khu vực sân trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu, hạ nguồn sông Bồ.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 14.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 15.

Lực lượng công an triển khai công tác ứng phó ngập lụt.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 16.

Đưa một cụ bà di tản.


Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 17.

Công an phường Phú Xuân giúp một gia quyến ở đường Trần Quốc Toản đưa quan tài người quá cố lên cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 18.

Công an phường Phú Xuân đến hỗ trợ một gia đình tang quyến bị ngập lụt.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 19.

Một đám tang khác ở đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) cũng được công an hỗ trợ gia quyến đưa quan tài lên cao tránh lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 20.

Khuôn viên trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu ở hạ nguồn sông Bồ, nước lũ đang dâng cao.

Tags

Báo Người Lao Động

Huế

Sông Hương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại