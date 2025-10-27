Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế Quang Nhật | 27/10/2025 15:02 Báo lỗi cho Soha Trưa 27-10, nước lũ trên các sông TP Huế đã lên cao, ngập lụt bủa vây. Dự báo đỉnh lũ sông Bồ, sông Truồi sẽ vượt lũ lịch sử, sông Hương ở mức rất cao. Mực nước sông Hương lúc 12 giờ 30 phút đã đạt 4,26 m, vượt báo động 3 là 0,68 m; dự báo sẽ vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 khoảng 0,4 m.Khu vực phường Vỹ Dạ.Nhiều xe máy tại chung cư Vicoland, phường Vỹ Dạ bị nước lũ nhấn chìm.Khung cảnh ngập lụt khắp nơi ở Huế.Thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền và hồ chứa tả Trạch đang xả về hạ du với lưu lượng hơn 11.000 m3/s.Cảnh ngập lụt đường Đống Đa, trung tâm TP Huế.Khu vực sân trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu, hạ nguồn sông Bồ.Lực lượng công an triển khai công tác ứng phó ngập lụt.Đưa một cụ bà di tản.Công an phường Phú Xuân giúp một gia quyến ở đường Trần Quốc Toản đưa quan tài người quá cố lên cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Công an cung cấp.Công an phường Phú Xuân đến hỗ trợ một gia đình tang quyến bị ngập lụt.Một đám tang khác ở đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) cũng được công an hỗ trợ gia quyến đưa quan tài lên cao tránh lụt. Ảnh: Công an cung cấp.Khuôn viên trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu ở hạ nguồn sông Bồ, nước lũ đang dâng cao. Tags Báo Người Lao Động Huế Sông Hương Theo Người lao động Copy link Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/xot-xa-canh-xe-may-bi-nhan-chim-trong-nuoc-lu-o-hue-196251027125800284.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha