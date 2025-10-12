Xót xa cảnh người phụ nữ nghèo đơn thân có gian nhà cũ và 10 triệu đồng tích góp bao năm bị lũ cuốn

Sau 5 ngày diễn ra trận ngập lụt kinh hoàng ở xóm Đông, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên), bà Trương Thị Hoạt (sinh năm 1971) vẫn mải miết đi bới các ngóc ngách quanh ngôi nhà đã đổ nát để tìm bọc tiền 10 triệu đồng mà bà gom góp bao năm nay, với hy vọng bọc tiền còn mắc ở quanh đây.

Xót xa cảnh bà Trương Thị Hoạt ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên chỉ có gian nhà cũ và tích góp được 10 triệu đồng nhưng đã bị cuốn trôi tất cả hôm 8-10. Ảnh: Văn Duẩn



"Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn tất cả những tài sản có giá trị: Cuốn trôi nhà, cuốn trôi 10 bao thóc, 1 tủ lạnh, các vật dụng. Có bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm, cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà tôi chả còn gì cả" - bà Hoạt buồn rầu.

Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn tất cả những tài sản có giá trị của bà Trương Thị Hoạt, gồm 10 bao thóc, 1 cái tủ lạnh, các vật dụng. Có bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm, cũng bị lũ cuốn trôi. Video clip: Văn Duẩn - Minh Chiến

Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn sập ngôi nhà cũ của bà Trương Thị Hoạt, chỉ còn sót lại một mảng tường và một phần mái nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điểm Thụy, cho biết bà Hoạt sống một mình trong ngôi nhà rất nhỏ và cũ ở ven đê Hà Châu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để mưu sinh.

Tuy nhiên, năm 2023, 2024, dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Hoạt đã tình nguyện xin ra khỏi hộ nghèo.

Bà Trương Thị Hoạt ngẩn ngơ bên căn nhà của mình đã bị lũ cuốn hết tài sản. Ảnh: Văn Duẩn

"Lý do chị Hoạt xin ra khỏi hộ nghèo vì chị bảo chỉ sống có một mình, tự ở, tự làm, tự nuôi mình, trong khi còn những hoàn cảnh khác cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước. Tuy nhiên, thực sự hoàn cảnh của chị Trương Thị Hoạt là đặc biệt khó khăn so với các hộ nghèo, cận nghèo. Giờ ngôi nhà và tài sản có giá trị duy nhất của chị là 10 triệu đồng, 10 bao lúa cùng cái tủ lạnh cũng đã bị lũ cuốn đi, thực sự là khó khăn chồng khó khăn" - bà Quyên khẳng định.

Bà Trương Thị Hoạt giờ phải đi tá túc nhà hàng xóm.

Tài sản còn sót lại là mấy cái nồi đã móp méo bà nhặt ở góc vườn. Ảnh: Văn Duẩn

Ngôi nhà cũ của bà Trương Thị Hoạt chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Văn Duẩn

Ngôi nhà cũ của bà Trương Thị Hoạt chỉ còn một mảng tường và một mảng mái nhà còn sót lại. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Điềm Thụy (bên trái), thăm hỏi và động viên bà Trương Thị Hoạt. Ảnh: Văn Duẩn







