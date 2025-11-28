HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xót xa cảnh đưa cả trăm thi thể khỏi chung cư cháy rụi ở Hong Kong

Kông Anh/VTC News |

Người đứng đầu cơ quan an ninh Hong Kong cho biết hoạt động tìm kiếm người sống sót chính thức kết thúc và nhiều thi thể được đưa ra khỏi hiện trường trong đêm.

Cháy chung cư ở Hong Kong là thảm kịch kinh hoàng bậc nhất thế giới trong tháng 11/2025.

Sáng sớm 28/11, lực lượng chức năng đã huy động xe vận chuyển cỡ lớn đến hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court để di chuyển một số thi thể nạn nhân được bọc trong túi ni lông đen ra khỏi hiện trường.

Tại cuộc họp báo chiều 28/11, người đứng đầu cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang Ping-keung thông tin số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court tăng lên 128 người và hoạt động tìm kiếm người sống sót chính thức kết thúc.

Ông Chris Tang nhấn mạnh: "Ngọn lửa đã được dập tắt và hoạt động cứu hộ kết thúc. Mục tiêu của chúng tôi hiện nay là đảm bảo nhiệt độ trong tòa nhà giảm xuống và khi mọi thứ được xem là an toàn, cảnh sát sẽ thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra thêm".

Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong: Hàng trăm thi thể được đưa ra ngoài - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được đựng trong túi to màu đen.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 200 người vẫn mất tích và ít nhất 79 người bị thương. Cho đến nay, có 108 thi thể được đưa ra khỏi các tòa nhà bị cháy. Ngoài ra, có 4 người tử vong tại bệnh viện.

Giới chức trách cũng công bố thông tin về 12 lính cứu hỏa bị thương trong vụ cháy, trong đó có một người ở trong tình trạng nguy kịch. Được biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hệ thống báo cháy ở các tòa nhà không hoạt động bình thường.

Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong: Hàng trăm thi thể được đưa ra ngoài - Ảnh 2.

Lực lượng cứu di chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà. (Ảnh: Reuters)

Khu chung cư Wang Fuk Court gồm 8 tòa tháp đang trong quá trình cải tạo và được bao bọc bằng giàn giáo tre cùng lưới xanh. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 3 người thuộc công ty xây dựng, vì nghi ngờ ngộ sát khi sử dụng vật liệu không an toàn, bao gồm cả tấm xốp dễ cháy để chặn cửa sổ.

Trong khi lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt những đám cháy âm ỉ ở các tòa nhà thì nhiều gia đình lại phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là xem những bức ảnh người chết do lực lượng cứu hộ chụp để nhận diện người thân.

Mirra Wong (48 tuổi), có cha mẹ sống tại khu chung cư Wang Fuk Court đang tìm kiếm tin tức về cha mình. "Chỉ cần nhìn vào bức ảnh là tôi có thể nhận ra thi thể của cha tôi. Nhưng thi thể của cha tôi vẫn đang mất tích ở đây", Wong nói.

Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong: Hàng trăm thi thể được đưa ra ngoài - Ảnh 3.

Một người phụ nữ đang chờ nhận diện thi thể người thân. (Ảnh: Reuters)

Một cư dân khác cho biết người thân của bạn mình đang nằm trong số những người mất tích.

"Về mặt lý trí, điều đó có nghĩa là không còn hy vọng nữa. Nhưng vẫn phải tìm thấy xác chứ, phải không? Để tôi xem họ tìm thấy chưa... Thật quá đau lòng. Khi liên quan đến những người mình quen biết, thì còn đau đớn hơn nữa", người này cho hay.

