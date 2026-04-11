Xót xa cảnh đời bất hạnh của 4 nạn nhân trong 1 gia đình tử vong: 3 thế hệ nương tựa nhau trong cảnh thiếu trước hụt sau

Ngày 11/4, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin sơ bộ về vụ việc 4 người chết cháy thương tâm trong ngôi nhà tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến.

Theo ông Nhân, qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân khiến 4 người chết có khả năng là do tự sát. Tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Gia Lai, sau vụ việc đau lòng, xóm 1, thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) chìm trong không khí tang thương. Người thân, xóm làng càng đau lòng hơn khi các nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le, bất hạnh.

Chia sẻ với báo Gia Lai, người thân cho biết, bà T.T.Đ. (SN 1963) trước đây không lập gia đình. Sau khi sinh chị T.T.C. (SN 1989), bà ở vậy nuôi con, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Chị C. sau này nghỉ học sớm, có thời gian đi làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh rồi về quê lấy chồng ở huyện Phù Mỹ (cũ). Sau thời gian ngắn chung sống ở nhà chồng, cuộc hôn nhân tan vỡ vì những bất đồng, mâu thuẫn. Rồi đến một ngày chị C. bụng mang dạ chửa rời nhà chồng về sống cùng mẹ ruột.

Sau khi sinh 2 cháu N.X.H., N.X.Hu. (cùng SN 2011), cuộc sống của 4 con người càng túng thiếu, cơ cực. Những năm gần đây, bà Đức làm nông, nuôi bò, chị C. vừa phụ mẹ làm ruộng vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều tại một công ty gần nhà, với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng.

Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị C. vẫn gắng gượng chăm lo cho 2 con trai đến trường. "Hai cháu cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, hiền lành nên khi nghe tin ai cũng xót thương" - một người hàng xóm tâm sự.

Chia sẻ thêm trên báo Tuổi trẻ, Trương Duy Minh - em họ bà Đ., gia đình bà Đ. có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cạnh cánh đồng là do em trai của bà Đ. nhường lại cho mẹ con bà và 2 đứa cháu ngoại có nơi sinh sống.

Trao đổi với ông Nguyễn Khánh Hòa - Trưởng thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) cho biết, gia đình bà Đức hoàn cảnh khốn khó, trước đây thuộc diện hộ nghèo, thời gian gần đây được xếp diện hộ cận nghèo. Thời gian qua địa phương quan tâm, dành nhiều sự hỗ trợ cho gia đình, trong đó đã 2 lần trao tặng bò sinh sản để giúp mấy bà cháu vươn lên.

Như đã đưa tin, chiều 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi), tới thăm em gái là bà T.T.Đ. (69 tuổi) tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong gia đình chết cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Những người đã chết gồm bà Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi), là con gái bà Đ.; và hai cháu N.X.H., N.X.Hu. (sinh đôi, cùng 11 tuổi), là con trai của chị C..

Một nguồn tin cho hay sáng 10/4, người dân sống tại khu vực có nghe một tiếng nổ lớn nhưng không ai phát hiện điều bất thường cho tới khi ông Thiện tới thăm nhà bà Đ. vào buổi chiều và nhìn thấy cảnh đau lòng.