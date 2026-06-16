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Xót xa cảnh 2 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa dưới trời mưa ướt sũng

Minh Tuệ
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Phát hiện 2 cháu bé quần áo ướt sũng, lạnh run vì dầm mưa trước cổng chùa, các phật tử tại Vĩnh Long đã nhanh chóng đưa vào trong thay đồ, chăm sóc sức khỏe.

Ngày 16/6, UBND xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngành chức năng địa phương đã đến chùa Huệ Năng (ấp An Quới 1, xã Ba Tri) để tiếp nhận và bàn giao 2 trẻ bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nuôi dưỡng.

Hình ảnh hai cháu bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 13/6, phật tử tại chùa Huệ Năng phát hiện 1 bé trai khoảng 4 tuổi và 1 bé gái khoảng 18 tháng tuổi đang đứng bên ngoài, quần áo ướt sũng do mưa.

Người này đưa 2 trẻ vào bên trong và thay quần áo, sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, sức khỏe của 2 trẻ ổn định. Sự việc được báo cơ quan chức năng.

Nhận tin Đảng ủy - UBND xã Ba Tri đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định đối với trẻ em bị bỏ rơi. Sau thời gian thông báo, tìm kiếm thân nhân nhưng chưa có kết quả, địa phương phối hợp đưa 2 trẻ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng.

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