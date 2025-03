Xót xa bức thư được để lại trong túi nam thiếu niên trước khi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall, tử vong tại chỗ

Ngày 18/3, Công an Phường 12, Quận 10, thông tin vào tối ngày 17/3 tại sảnh tầng trệt của Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh Mall (số 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10) ghi nhận có một nam thiếu niên tử vong.

Hiện trường vụ việc

Kiểm tra giấy tờ bên cạnh vị trí nam thiếu niên tử vong, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có hai mẩu giấy tập học sinh, trong đó gồm: Một mẩu giấy ghi họ tên: N.H.L. sinh năm 2010, hộ khẩu thường trú: 436/78/42 Cách Mạng Tháng 8, P11, Q3 cùng số điện thoại của cha mẹ.

Ngoài ra, một mẩu giấy khác cũng được phát hiện với nội dung: "Cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó. Không sống vì ai cả, không làm điều này cho bất kỳ ai. Thế này là quá đủ rồi, làm điều này vì sự tự do của bản thân."

Tổ công tác Công an Phường 12 đã báo cáo trực ban Tổ địa bàn Quận 10 - Phòng PC01 và Công an Quận 10 - Phòng PC09 cùng xuống hiện trường để khám nghiệm và ghi nhận vụ việc. Qua xem xét hệ thống camera của trung tâm thương mại, bước đầu ghi nhận hình ảnh nam thiếu niên rơi từ lầu 7 xuống sảnh trước trung tâm. Tại lan can lầu 7, có dấu vết bụi và dấu chân trên lan can.



Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.